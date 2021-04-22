«Казаньоргсинтез» представил проект по модернизации факельных установок

Фото: Ринат Назметдинов

Презентация прошла на Татарстанском международном форуме по энергоресурсоэффективности и экологии. В его рамках открылась XXI Международная специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение». Один из ее участников — ПАО «Казаньоргсинтез» — представил проект модернизации факельных установок Ф-169, Ф-79, Ф-768.

Факельные установки используются на промышленных предприятиях для бездымного сжигания газов, которые образуются в результате технологических процессов. Из-за содержания вредных веществ их нельзя просто сбросить в атмосферу, и факелы преобразовывают газы в относительно безопасные для экологии продукты.

Их модернизация позволила обеспечить полностью бездымное сгорание сбросных газов и, как следствие, существенно снизила воздействие на окружающую среду.

Также «Казаньоргсинтез» смог отказаться от использования пара 30 ата. Суммарная годовая экономия тепловой энергии в паре составила 51 800 Гкал, а топливного газа — 1 520 тонн.

Проект получил Гран-при в номинации «Энергоэффективные разработки» на конкурсе «Энергоэффективное оборудование и технологии». Награду генеральному директору предприятия Фариду Минигулову вручил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.