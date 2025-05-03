Восемь районов Татарстана преодолели рубеж в 50% посевных объемов

Фото: Динар Фатыхов

Весенне-полевые работы в Татарстане вошли в самую активную фазу. Аграрии региона демонстрируют высокие темпы, несмотря на кратковременное похолодание, зафиксированное в начале недели. Об этом сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ленар Гарипов.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, подкормка озимых культур и многолетних трав завершается. На сегодняшний день работы выполнены на площади 740 тыс. га, что составляет 89% от запланированного.

Боронование посевов и зяби проведено на площади 2 млн 200 тыс. гектаров, что также составляет 89% от общего объема.

Посевные работы также идут опережающими темпами. На сегодняшний день засеяно 595 тыс. га площадей, что составляет 34% от запланированного. При потенциале сева в 100 тыс. га в день текущая производительность составляет 72 тыс. га. Особенно успешно работы ведутся в Тетюшском, Спасском, Буинском и Алексеевском районах, где посев проведен более чем на половине запланированных площадей. Всего же восемь районов Татарстана преодолели рубеж в 50% посевных объемов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В начале недели Гидрометеослужбой были зафиксированы кратковременные заморозки, в низинах температура воздуха опускалась до минус 3 градусов. Данные температуры представляют опасность для цветущих плодово-ягодных культур, а также всходов картофеля, кукурузы и сои.

Для минимизации возможных последствий заморозков Министерство оперативно разработало и разослало в районы рекомендации по защите посевов.

На данный момент информация о погибших от заморозков посевах из районов не поступала.



Рената Валеева