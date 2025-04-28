КАМАЗ представил новый электробус КАМАЗ-52222

Фото: Тимур Рахматуллин

На выставке «ЭлектроТранс — 2025» в Москве компания КАМАЗ представила электробус нового поколения под названием КАМАЗ-52222. Транспорт теперь оснащен литий-никель-марганец-кобальтовой батареей емкостью 230 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода не менее 100 километров. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Сейчас салон вмещает 85 пассажиров и имеет 35 комфортных мест, — сообщают представители компании.

Первые серийные поставки электробусов КАМАЗ-52222 в ГУП «Мосгортранс» запланированы на апрель 2025 года с общим объемом поставок в 400 единиц.

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Анастасия Фартыгина