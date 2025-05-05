Минниханов посетил Арский район Татарстана, обсудив вопросы посевной и поддержки ветеранов

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов, раис Татарстана, посетил Арский район, чтобы оценить ход посевной кампании. Вместе с министром сельского хозяйства он обсудил с местными руководителями и активистами актуальные вопросы сельского хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Министр сельского хозяйства заявил, что район активно участвует в посевной кампании, обеспечивая себя необходимыми удобрениями и семенами. Однако он подчеркнул, что необходимо обновить сельскохозяйственную технику.

— Руководители хозяйств могут воспользоваться федеральными и республиканскими мерами поддержки, — добавил министр. Он также подчеркнул важность увеличения поголовья в личных подсобных хозяйствах.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Минниханов подтвердил, что работа по всем республиканским программам будет продолжена.

— Важно своевременно организовать дорожные работы, — подчеркнул он. Глава республики также напомнил о приближающемся юбилее Победы в Великой Отечественной войне, призвав активистов не забывать о ветеранах и поддерживать семьи участников специальной военной операции.

В рамках визита Минниханов посетил музейный комплекс Г. Тукая, где ему представили концепцию нового туристического маршрута «По следам Тукая», который пройдет вдоль набережной реки Ия и составит 3 километра. В завершение своего визита президент возложил цветы к памятнику Габдулле Тукаю.

Также раис Татарстана с рабочей поездкой побывал в Атнинском районе, где осмотрел поля и ознакомился с ходом посевных работ.

В селе Шеканясь он посетил животноводческий комплекс ООО «Тукаевский», где трудятся 114 человек. Комплекс вмещает 2400 голов крупного рогатого скота и использует современную технологию доения «Карусель».



Анастасия Фартыгина