Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил технопарк «Чирчик» в Ташкенте
Рустам Минниханов прибыл в Ташкент и посетил технопарк «Чирчик», который открылся в марте 2022 года. Технопарк занимает площадь 28,4 гектара, а на его создание было вложено $23,5 млн. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.
На данный момент статус резидента получили 27 компаний, которые планируют инвестировать в проект $147,04 млн. В технопарке уже работают 19 предприятий, а еще 33 инвестиционных проекта находятся в разработке.
Раис осмотрел несколько производств и ознакомился с их технологическими процессами.
Напомним, что Рустам Минниханов прибыл в Навои, где вместе с хокимом Навоийской области осмотрел площадки индустриального парка на территории специальной экономической зоны «Навои».
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