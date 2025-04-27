Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил технопарк «Чирчик» в Ташкенте

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов прибыл в Ташкент и посетил технопарк «Чирчик», который открылся в марте 2022 года. Технопарк занимает площадь 28,4 гектара, а на его создание было вложено $23,5 млн. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

На данный момент статус резидента получили 27 компаний, которые планируют инвестировать в проект $147,04 млн. В технопарке уже работают 19 предприятий, а еще 33 инвестиционных проекта находятся в разработке.

Раис осмотрел несколько производств и ознакомился с их технологическими процессами.

Напомним, что Рустам Минниханов прибыл в Навои, где вместе с хокимом Навоийской области осмотрел площадки индустриального парка на территории специальной экономической зоны «Навои».

