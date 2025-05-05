Раис Татарстана осмотрел посевные работы в Балтасинском районе

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов с рабочей поездкой посетил Балтасинский район. Вместе с главой района и министром сельского хозяйства он осмотрел поля с вертолета и узнал о ходе посевной кампании. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

По прибытии Минниханов встретился с руководителями хозяйств, инвесторами и главами сельских поселений. Министр сельского хозяйства оценил работу района в аграрной сфере, отметив, что Балтасинский район славится крупнейшим кооперативом по сбору молока в республике. Он также призвал активизировать усилия по развитию личных подсобных хозяйств.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— Благодарю фермеров за хорошую работу. Район всегда показывает отличные результаты по всем направлениям, — подчеркнул Минниханов. Он призвал местных руководителей достойно организовать мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Минниханов также посетил молочный комплекс ООО «СХП «Татарстан», который насчитывает 1600 дойных коров и кормоцентров. На комплексе трудятся 185 человек. В прошлом году производительность составила 17,116 тонны молока и 787,2 тонны мяса.

Также Рустам Минниханов посетил Арский и Атнинский районы, чтобы оценить ход посевной кампании. Вместе с министром сельского хозяйства он обсудил с местными руководителями и активистами актуальные вопросы сельского хозяйства.



Анастасия Фартыгина