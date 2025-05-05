Татарстан получит 15,1 млрд рублей на поддержку агрокомплекса в 2025 году

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В 2025 году Татарстан направит на поддержку агропромышленного комплекса 15,1 млрд рублей. Эта сумма на 1,4 млрд больше, чем в 2024 году. Однако при этом ставки по льготным кредитам возросли, а некоторые федеральные программы поддержки АПК были сокращены. Об этом сообщили РБК «Татарстан».

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марсель Махмутов сообщил, что из федерального бюджета будет реализовано 27 мероприятий на сумму 6 млрд рублей. Из этой суммы 3,7 млрд выделит федеральный бюджет, а 2,3 млрд — республиканский. Кроме того, Татарстан финансирует 49 мероприятий на сумму 9,1 млрд рублей.

— Думаю, что по объему средств, которые выделяются на агропромышленный комплекс, республика однозначно входит в число лидеров по стране, — уточнил Махмутов.

Алексей Вангаев / realnoevremya.ru

В рамках нового федерального проекта «Кадры в АПК» Татарстану выделили наибольшую сумму среди регионов России — 804 млн рублей. Этот проект направлен на подготовку кадров для аграрной отрасли.

Среди наиболее востребованных мер поддержки — субсидии на покупку минеральных удобрений, техники и оборудования, а также поддержка племенного животноводства и производства молока.

— Субсидии и гранты получают как крупные предприятия, так и фермеры, — добавил Махмутов.

Что касается льготного кредитования, то оно также стало менее доступным. Теперь кредиты выдаются под 12,5% годовых при ключевой ставке ЦБ в 21%. Для приоритетных направлений ставка составляет 8,3%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Накануне раис Татарстана Рустам Минниханов с рабочей поездкой побывал в Атнинском районе, где осмотрел поля и ознакомился с ходом посевных работ.

В селе Шеканясь он посетил животноводческий комплекс ООО «Тукаевский», где трудятся 114 человек. Комплекс вмещает 2400 голов крупного рогатого скота и использует современную технологию доения «Карусель».

Среднесуточный надой молока составляет 60 тонн. Минниханов осмотрел помещения комплекса и встретился с руководителями хозяйств и главами сельских поселений.

Анастасия Фартыгина