ООО Фирма МВЕН

Общая информация

ООО «Фирма «МВЕН» было создано в 1990 году.

Компания работает по следующим направлениям:

1. Разработка и производство быстродействующих парашютных систем спасения.

2. Разработка и производство легких летательных аппаратов из полимерно-композитных материалов (ПКМ): специализированный сельскохозяйственный самолет «МВЕН-2 Фермер», цельнокомпозитный четырехместный самолет повышенной комфортности, восьмиместный самолет короткого взлета и посадки многоцелевого назначения.

3. Разработка и производство изделий общего назначения из ПКМ: автокузова, водяные горки и бассейны, детали для авиационной техники, емкости для химических жидкостей и воды и др.



Руководитель — Ермоленко Виктор Степанович.

В отношении юридического лица возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) — 20.07.2020

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