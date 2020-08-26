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ООО Фирма МВЕН

Промышленность

Общая информация

ООО «Фирма «МВЕН» было создано в 1990 году.

Компания работает по следующим направлениям:

1. Разработка и производство быстродействующих парашютных систем спасения.

2. Разработка и производство легких летательных аппаратов из полимерно-композитных материалов (ПКМ): специализированный сельскохозяйственный самолет «МВЕН-2 Фермер», цельнокомпозитный четырехместный самолет повышенной комфортности, восьмиместный самолет короткого взлета и посадки многоцелевого назначения.

3. Разработка и производство изделий общего назначения из ПКМ: автокузова, водяные горки и бассейны, детали для авиационной техники, емкости для химических жидкостей и воды и др.

Руководитель — Ермоленко Виктор Степанович.

В отношении юридического лица возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) — 20.07.2020

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420036, г. Казань, ул. Дементьева, 1, корп.110
  • Телефон: (843) 570-80-99
  • Email: info@mven.ru
  • Сайт: www.mven.ru

Дата последнего обновления: 26.08.2020


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