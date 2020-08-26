ООО Фирма МВЕН
Общая информация
ООО «Фирма «МВЕН» было создано в 1990 году.
Компания работает по следующим направлениям:
1. Разработка и производство быстродействующих парашютных систем спасения.
2. Разработка и производство легких летательных аппаратов из полимерно-композитных материалов (ПКМ): специализированный сельскохозяйственный самолет «МВЕН-2 Фермер», цельнокомпозитный четырехместный самолет повышенной комфортности, восьмиместный самолет короткого взлета и посадки многоцелевого назначения.
3. Разработка и производство изделий общего назначения из ПКМ: автокузова, водяные горки и бассейны, детали для авиационной техники, емкости для химических жидкостей и воды и др.
Руководитель — Ермоленко Виктор Степанович.
В отношении юридического лица возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) — 20.07.2020
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420036, г. Казань, ул. Дементьева, 1, корп.110
- Телефон: (843) 570-80-99
- Email: info@mven.ru
- Сайт: www.mven.ru
Дата последнего обновления: 26.08.2020