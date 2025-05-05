Рустам Минниханов проверил ход посевной кампании в Атнинском районе

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов с рабочей поездкой побывал в Атнинском районе, где осмотрел поля и ознакомился с ходом посевных работ. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В селе Шеканясь он посетил животноводческий комплекс ООО «Тукаевский», где трудятся 114 человек. Комплекс вмещает 2400 голов крупного рогатого скота и использует современную технологию доения «Карусель». Среднесуточный надой молока составляет 60 тонн. Минниханов осмотрел помещения комплекса и встретился с руководителями хозяйств и главами сельских поселений.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Руководство района сообщило, что посевные работы идут по плану: семена в достатке, а техника полностью обеспечена. Министр сельского хозяйства Татарстана отметил, что почти все фермы района оснащены современным оборудованием. В личных подворьях также содержится около 2500 голов скота.

Минниханов поблагодарил местных руководителей за их работу и подтвердил, что все государственные программы будут продолжены. Он также подчеркнул важность дорожных работ, уточнил, что в этом году запланирован большой объем ремонта и строительства дорог местного значения.

Напомним, что восемь районов Татарстана преодолели рубеж в 50% посевных объемов. Весенне-полевые работы в Татарстане вошли в самую активную фазу. Аграрии региона демонстрируют высокие темпы, несмотря на кратковременное похолодание.

Анастасия Фартыгина