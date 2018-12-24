«Скорее всего, их сожрут и все заберут»: что стоит за атакой на МВЕН?

В авиационных кругах всерьез обсуждают вероятность переноса сдачи самолетов по первому контракту «Ростеха» с декабря на май

Фото: Юлия Косолапкина

«МВЕНу» придется не просто: так отзываются об отношениях между основателями этой фирмы, создающей и производящей легкие самолеты, и структурами «Ростеха», которому президент РФ Владимир Путин поручил профинансировать запуск в серийное производство сельскохозяйственного «низкоплана» Т-500. Появление покровителей из «Ростеха» совпало с тем, как разработчики «воздушного трактора» едва не угодили под следствие: соучредитель «МВЕН» Михаил Невельский был заподозрен в покушении на мошенническое хищение 15 млн рублей у Минобрнауки РФ. Атака силовиков случилась как раз накануне сдачи «Ростеху» лидерной партии самолетов стоимостью 200 млн рублей. Тем временем гендиректор ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Андрей Силкин заявил «Реальному времени», что в случае срыва контракта подаст в суд на исполнителей.

Отбой для роты летающих «Фермеров»?

«Черная метка», посланная силовиками одному из учредителей казанской фирмы МВЕН Михаилу Невельскому, подозреваемому в покушении на хищение бюджетных средств, поставила под удар развертывание всей программы серийного производства легких сельскохозяйственных самолетов Т-500 на территории этого казанского завода, сообщили «Реальному времени» источники, близкие к основателям компании. Неким анонсом к этому должна была стать торжественная церемония передачи «Ростеху» первой партии из 10 «воздушных тракторов», которая должна состояться в конце декабря этого года, но, похоже, будет отменена. Источники в авиационной отрасли полагают, что уголовное преследование Невельского серьезно омрачило грядущее событие, «поэтому МВЕН вряд ли будет собирать гостей». А некоторые утверждают, что и сами самолеты не готовы к отправке. По крайней мере, в башкирской авиакомпании «РусАвиа», которая должна начать лидерную эксплуатацию самолетов в предстоящую посевную кампанию, «Реальному времени» сообщили, что передача авиатехники перенесена на май 2019 года «в рамках дополнительного соглашения».

В то же время генеральный директор ГНЦ РФ ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Андрей Силкин опроверг корреспонденту «Реального времени» информацию о переносе сроков сдачи авиатехники. «Никто на май не переносил, — заявил он. — Если самолеты не сдадут [в срок], то мы пойдем в суд. У нас соглашение подписано: они сначала сдают самолеты казанской «Аэропрактике», а оттуда они поступят в распоряжение «РусАвиа». Но нам точно должны сдать в декабре. Мы ничего не пролонгировали», — расставил он все точки над i.

В башкирской авиакомпании «РусАвиа», которая должна начать лидерную эксплуатацию самолетов в предстоящую посевную кампанию, «Реальному времени» сообщили, что передача авиатехники перенесена на май 2019 года. Фото mven.ru



Второе пришествие силовиков в КНИТУ-КАИ

Как уже сообщалось, 7 декабря в ГСУ МВД по РТ было возбуждено второе уголовное дело о хищении бюджетных средств в КНИТУ-КАИ — более скромных масштабов. Речь идет о покушении на мошенническое хищение 15 млн рублей у Минобрнауки РФ. По делу на прошлой неделе задерживались несколько человек. Как утверждают источники «Реального времени», обыски проводились минимум у трех человек — проректора по научной и инновационной деятельности Сергея Михайлова, заведующей научно-исследовательской лабораторией №27 Татьяны Филюниной и финансового директора и соучредителя ООО «Фирма «МВЕН» Михаила Невельского.

Ходатайство об аресте в суд поступило лишь одно — по Филюниной. И Вахитовский суд постановил отправить 60-летнюю подозреваемую в СИЗО до 7 февраля. В суде прозвучала и версия полицейских следователей о преступлении: с 3 октября 2017 года по 7 декабря 2018-го Филюнина, Невельский и неустановленные лица, действуя путем обмана и злоупотребления доверием Министерства образования и науки РФ, пытались похитить 15 млн рублей — способом подлога технической и финансовой документации относительно разработки парашютной системы спасения в рамках ФЦП «Исследование и разработка по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса РФ на 2014—2020 годы» (Невельский, к слову, бывший тренер сборной СССР по парашютному спорту).

Отметим, что в базе открытого ресурса 4science.ru Филюнина отмечена как замруководителя работ по проекту 2010—2016 гг. по разработке научных основ и проектных решений при создании модельного ряда самолетов авиации общего назначения. Указано при этом, что проект профинансирован из бюджета на 9,6 млн рублей. На том же ресурсе обозначены связи завлабораторией КАИ Филюниной с двумя организациями — указано, что она ведущий инженер в ООО «Фирма «МВЕН» и в ЗАО «Авиамастер». Отметим, что к обеим фирмам имеет отношение Михаил Невельский.

Андрей Силкин отреагировал на информацию о том, что один из учредителей МВЕНа подозревается в покушении на мошенничество, нейтрально. Фото technologiya.ru



Глава НПП «Технология» о задержании Невельского: не знал об этом

Андрей Силкин отреагировал на информацию о том, что один из учредителей МВЕНа подозревается в покушении на мошенничество, нейтрально. «Первый раз слышу, — сказал он. — А когда это произошло, сегодня? — переспросил он у корреспондента «Реального времени». — К сожалению, их внутреннюю жизнь мы не знаем, они для нас разработчики самолета двухместной версии. На этом наши все взаимоотношения заканчиваются». Он еще раз напомнил, что в этом году МВЕН должен сдать «Ростеху» 10 самолетов, и точка. «Их не могут перенести по одной простой причине: у нас есть с ними конкретный контракт, который заканчивается в декабре этого года. Я сейчас поручу своему заместителю по безопасности разобраться — для нас такая информация новая. Вы меня удивили», — признался он.

В самом МВЕНе от комментариев отказались, заявив, что задержаний, арестов и подозреваемых в компании нет. Также в компании отказались сообщать о готовности самолетов для сдачи по контракту с «дочкой» «Ростеха».

Оговорка Дениса Мантурова



Декабрьская церемония сдачи должна стать финалом исполнения первого контракта на Т-500, заказчиком которого выступил «Ростех». Правда, формально его подписала казанская «Аэропрактика», находящаяся в ведении ГНЦ РФ ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина. Многолетняя разработка МВЕНа, получившая одобрение президента РФ на авиасалоне МАКС-2017, получила покровительство «Ростеха» и в августе прошла сертификацию Росавиации РФ. Сертификат дает возможность компании участвовать в госпрограммах и получать субсидии из федерального бюджета, — рассказывала недавно заместитель гендиректора по маркетингу и коммерческим вопросам Алина Ризванова. И уже в сентябре этого года на авиационном форуме «Гидроавиасалон-2018» «Ростех» и башкирское ООО «Авиакомпания «РусАвиа» подписали с МВЕН контракт на поставку 10 самолетов Т-500 стоимостью 200 млн рублей. «Воздушные суда будут использоваться для выполнения авиационно-химических работ на территории Российской Федерации», — рассказывал тогда журналистам генеральный директор «РусАвиа» Дмитрий Торопов. По его словам, первыми начнут их эксплуатацию Татарстан и Башкортостан, а местом «прописки» самолетов станет аэропорт «Уфа». «Первое воздушное судно мы ожидаем уже в октябре текущего года», — обещал он. Получается, что все-таки перенесли на декабрь.

Декабрьская церемония сдачи должна стать финалом исполнения первого контракта на Т-500, заказчиком которого выступил «Ростех». Фото technologiya.ru

Между тем началась некоторая неразбериха вокруг того, кого считать правообладателем этого самолета. Один из руководителей МВЕНа доверительно рассказывал, что самолет позиционируется как продукт исключительно ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина из-за того, что якобы глава Минпромторга РФ Денис Мантуров как-то на большом московском форуме ошибочно назвал его машиной «Ростеха». «Мы стараемся об этом не вспоминать и не пересекаться с рекламой на страницах тех изданий, где размещается ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина», — поделился собеседник.

ННП «Технология» дали на выбор 8 площадок для Т-500

Хотя в российских условиях кто платит, тот и владеет. Строительство 10 сельскохозяйственных самолетов Т-500 (ранее назывался МВ-500) полностью финансирует ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина. «Мы взяли проект у фирмы МВЕН, применили все технологии, которые доступны, помогли разработчику получить сертификат типа и планируем серийное производство по лицензии фирмы МВЕН, — рассказывал журналистам Андрей Силкин на вертолетном форуме в Казани. — В прошлом году показали самолет Путину на МАКС-2017. Он летал в качестве экспериментального воздушного судна, а в этом году в Геленджике представили этот самолет в сертифицированном облике. Лицензионное соглашение подписано не так давно, ведь сертификат типа мы получили только в сентябре».

По его словам, сейчас с правительством Татарстана обсуждается расширение производства. «Сборка этих самолетов в любом случае будет в Казани. Но часть ключевых элементов конструкции планера, особенно лонжерон, который мы делаем методом автоклавного формования, будет выпускаться у нас в Обнинске. Т.е. там, где нужен автоклав, где нужны наши навыки». Он сообщил также, что Казань предложила несколько площадок (всего восемь, — прим. ред.). «Месяц назад встречались с президентом. Сейчас наша инженерная группа изучает по всей республике оптимальные предложенные варианты, около восьми площадок. Назвать пока не могу, потому что нет окончательного ответа от проектной организации. Но в Казани останется сборочный цех, полоса для облета».

По словам Силкина, с открытием «серии» стоимость самолета станет заметно ниже. «Сейчас одно судно обходится в 20 млн рублей. Но когда есть серийная оснастка, стоимость рассчитывается по-другому. У серийного образца она будет намного меньше», — отметил он.

На чешском форуме в Казани Алина Ризванова презентовала легкие самолеты, заявив, что чешские планеристы хотят приобрести эти машины в качестве буксировщика планеров. Фото igor113.livejournal.com

200 самолетов, но только на бумаге

В МВЕНе подтверждали совместные виды на будущее. «Расширение производства планируется при поддержке НПП «Технология», — говорила заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и маркетингу МВЕН Алина Ризванова. — ННП «Технология» готовит выход на производственные мощности 60—100 самолетов, но это пока цифры. Производства, которое готово потянуть 200 самолетов, пока не существует. Поэтому мы говорим, что идет выстраивание системы строительства 10 воздушных судов. Сейчас вся сборка, разработка и производство из композитных деталей проходят в Казани на заводе фирмы МВЕН. А с НПП «Технология» мы идем рука об руку в дружном сотрудничестве. Это сейчас наш главный финансовый партнер», — объясняла Ризванова. Однако вчера она отказалась от общения, сославшись на больничный.

«Это в 90-е годы бизнес можно было продать, а сейчас его отбирают на законных основаниях»

Между тем в декабре МВЕН готовился к подписанию контракта с зарубежными заказчиками. На чешском форуме в Казани Алина Ризванова презентовала легкие самолеты, заявив, что чешские планеристы хотят приобрести эти машины в качестве буксировщика планеров. «Мы знаем, что через два года в Чехии будет проходить чемпионат мира по планерному спорту, и в связи с этим есть планы на 4-5 самолетов. В будущем планируем получить сертификат для буксировки планеров и надеемся, что наши чешские коллеги нас поддержат», — рассказала она. Кроме того, она сообщила, что Т-500 проходит валидацию в Казахстане и странах СНГ и выразила готовность вынести производство в Чехию.

«Скорее всего, их сожрут и все заберут, — прогнозирует руководитель одного из авиационных предприятий, близкий друг генерального директора фирмы «МВЕН» Виктора Ермоленко. — Сейчас каждый день холдинги ходят и рабов собирают. И никаких отступных не платят, — несколько иносказательно описал существующий порядок вещей. — Они (Ермоленко и Невельский) сопротивляются, но что они могут против них? Продать бизнес? Это в 90-е годы можно было продать, а сейчас его отбирают на законных основаниях».