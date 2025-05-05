Пожарные емкости FLAMAX установлены в Зеленодольске
Производственное предприятие FLAMAX реализовало современное решение для хранения противопожарного запаса воды на территории распределительного центра в Зеленодольске. Особенностью проекта стало размещение емкостей внутри помещения. Это стало возможным благодаря передовой технологии FLAMAX, не использующей для строительства резервуаров сварку и сложную спецтехнику.
По обращению клиента инженеры разработали проект двух сборных резервуаров общим объемом 464 м³. Размеры были подобраны из стандартной линейки габаритов:
- диаметр — 7,80 м,
- высота — 4,51 м.
Емкости были установлены в отапливаемом закрытом помещении. Именно поэтому при конструкторском расчете не потребовалось учитывать снеговые и ветровые нагрузки, а также подогрев воды с использованием ТЭНов.
Монтажные работы на объекте заказчика прошли в штатном режиме и были полностью завершены за 5 дней.
Больше интересных кейсов — на сайте производственного предприятия FLAMAX в разделе «Проекты».
Реклама. ООО «ФЛАМАКС»
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.