Пожарные емкости FLAMAX установлены в Зеленодольске

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "ФЛАМАКС"

Производственное предприятие FLAMAX реализовало современное решение для хранения противопожарного запаса воды на территории распределительного центра в Зеленодольске. Особенностью проекта стало размещение емкостей внутри помещения. Это стало возможным благодаря передовой технологии FLAMAX, не использующей для строительства резервуаров сварку и сложную спецтехнику.

По обращению клиента инженеры разработали проект двух сборных резервуаров общим объемом 464 м³. Размеры были подобраны из стандартной линейки габаритов:

диаметр — 7,80 м,

высота — 4,51 м.

Емкости были установлены в отапливаемом закрытом помещении. Именно поэтому при конструкторском расчете не потребовалось учитывать снеговые и ветровые нагрузки, а также подогрев воды с использованием ТЭНов.

Монтажные работы на объекте заказчика прошли в штатном режиме и были полностью завершены за 5 дней.

Больше интересных кейсов — на сайте производственного предприятия FLAMAX в разделе «Проекты».

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