«Ростех», экс-министр связи и Ко развязали войну за «летающие тракторы» из Казани

Кто устроил «черную полосу» одному из самых перспективных производств малой сельхозавиации России

Мутная, мягко говоря, корпоративно-юридическая история развернулась вокруг затянувшегося банкротства казанской фирмы «МВЕН» — производителя самолетов для нужд сельского хозяйства родом из Татарстана. На фоне наезда налоговиков и банкиров битву за контроль над сулящими огромные госконтракты перспективными разработками казанских «каистов» развернули компании, связанные с госкорпорацией «Ростех» и бывшим министром связи России Николаем Никифоровым. Как стало известно «Реальному времени», люди некогда влиятельного чиновника даже погасили — с формулировкой «по дружбе» — многомиллионный долг «МВЕНа» перед дочкой империи Сергея Чемезова. Разобраться в хитросплетениях корпоративной битвы на руинах российского авиапрома очень непросто — стороны хранят партизанское молчание, пока производитель «летающих тракторов» тонет в долгах и испытывает колоссальное давление с разных сторон, некоторые из которых пытаются переманить на свою сторону даже Владимира Путина.

«Чтобы доставить кредиторам максимальные неудобства»



На днях в арбитражном суде Татарстана состоялось очередное заседание по беспрецедентному «наезду» на собственника патентов и технологий производства легких сельхозсамолетов «Фермер» (Т-500) ООО «Фирма «МВЕН». Созданная в 1990 году выходцами из прославленного авиастроительного Казанского авиационного института компания в последнее время превратилась в объект нападок многочисленных кредиторов. По случайному совпадению по-настоящему большие проблемы у «МВЕНа» начались после того, как он получил поддержку президента страны и обещание крупных госконтрактов.

В суде разбирались юристы компаний «МВЕН» и «Аэропрактика». Последняя, напомним, обратилась с иском о банкротстве партнера. У этой компании три соучредителя: полностью принадлежащее экс-министру связи Татарстана и России Николаю Никифорову ООО «Дигинавис» (37%) — также резидент Иннополиса, принадлежащее «Ростеху» обнинское АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» (26%) и московское ООО «Морион»( 37%).

В суде разбирались юристы компаний «МВЕН» и «Аэропрактика». Фото: Максим Платонов

В ходе последнего заседания юрист «Аэропрактики» подал ходатайство об отложении судебного заседания и высказал в адрес должника подозрения в недобросовестности. Представители же ООО «Фирма «МВЕН» Анжела Говорова и Гульнара Гайнутдинова настаивали на скорейшем рассмотрении дела. Интереснейший момент — юрист «МВЕНа» заявила, что сумма долга в 21,56 млн рублей, который лег в основу иска о банкротстве, уплачена истцу в июле 2020 года в рамках соглашения с ООО «Аэропрактика» третьим лицом — ООО «З-Сити», а неоплаченная сумма неустойки по закону не может служить основанием для банкротства.

Однако «Аэропрактика» принимать выплату долга не спешит — видимо, в действительности ее интересуют совсем не деньги, которые компания — парадокс — вернула должнику. Судья Ильдар Салимзянов обратился к представителю «Аэропрактики»:



— Вы вернули деньги с какой целью?

— Мы вернули деньги, прекрасно осознавая риск оспаривания в последующем данного платежа, прекрасно осознавая, что фирма «МВЕН» находится в состоянии банкротства и имеются иные кредиторы, и нам оказано преимущество в удовлетворении требований. Мы не могли взять на себя риск возложения на нас в последующем обязанности вернуть эти средства и понести дополнительные издержки.

В итоге суд удовлетворил ходатайство «Аэропрактики» об отложении дела.

Последняя компания — солидная фирма с уставным капиталом в 100 тысяч, завершившая 2019 год с чистой прибылью почти в 37 млн рублей, строит таунхаусы в Иннополисе. Фото: Гуландам Фатхуллина

«Заплатил по дружбе»

Уплатившее «Аэропрактике» долг фирмы «МВЕН» ООО «З-Сити» — одна из фирм, входящих, похоже, в орбиту бизнес-интересов того же Николая Никифорова. Оно также является резидентом Иннополиса, было зарегистрировано на паритетных началах Азатом Тухватуллиным и Эдвардом Сабировым в январе 2020 года. Компания с уставным капиталом в 10 тысяч рублей специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий.

Руководитель и один из бенефициаров Азат Тухватуллин владеет еще рядом зарегистрированных в Иннополисе фирм — ООО «Тринити», ООО «ВВП «Причал», ООО «Мини», ООО «Иннополис Архитект», ООО «Зион». Последняя компания, которая принадлежит ему полностью — солидная фирма с уставным капиталом в 100 тыс., завершившая 2019 год с чистой прибылью почти в 37 млн рублей, строит таунхаусы в Иннополисе.

— Я заплатил эти деньги, потому что Илья Ермоленко (сын основателя фирмы «МВЕН» и ее руководитель с 2018 года) — мой близкий друг, — ответил Азат Тухватуллин на вопрос «Реального времени» о том, почему «З-Сити» спасает от банкротства татарстанского производителя «летающих тракторов». — Я понимал, что эти деньги мне не вернулись бы. Но я уважаю этих ребят, они фанаты своего дела, а что касается долгов — они оказались в них не по своей вине.

Однако более детально делиться информацией о дружественной ему компании г-н Тухватуллин решительно отказался. Впрочем, с тем, что основатели «МВЕНа» действительно фанаты своего дела трудно не согласиться...

Иск был подан в начале июля — практически сразу после принятия решения о создании в Татарстане сборочного производства сельскохозяйственных самолетов Т-500, патент на которые принадлежит фирме «МВЕН». Фото: Ринат Назметдинов

Трое на одного

Тем временем попытка инициировать банкротство «МВЕНа» со стороны фирмы «Аэропрактика» — лишь часть направленной на производителя самолетов многоступенчатой тяжбы с множеством участников. Иск был подан в начале июля — практически сразу после принятия решения о создании в Татарстане сборочного производства сельскохозяйственных самолетов Т-500, патент на которые принадлежит фирме «МВЕН».

Это на неискушенный взгляд выглядит нелогично, ведь иск подало то самое ООО «Аэропрактика», которое было назначено куратором проекта и вроде бы было заинтересовано в сохранении фирмы, под которую он затевался. Но, похоже, «куратор» мог быть заинтересован совсем в другом: он уже в самом начале судебной тяжбы потребовал в качестве обеспечительной меры передать ему патент «МВЕНа» на самолеты, то есть по сути — попытался наложить руку на те самые интеллектуальные ценности, благодаря которым для реализации проекта по производству уникальных татарстанских «летающих тракторов» был выбран именно «МВЕН».

К давлению на «МВЕН» подключилась Федеральная налоговая служба — второй иск о банкротстве был подан УФНС по РТ и ФНС России 10 сентября. Сумма исковых требований — 37,95 млн рублей.

Имеется и третий участник — о намерении объявить «МВЕН» банкротом в связи с просрочкой 40-миллионного кредита сообщало ПАО «Энергобанк». Однако на момент выхода этого материала информации о соответствующем заявлении на сайте Арбитражного суда РТ не имелось.

Второй иск о банкротстве был подан УФНС по РТ и ФНС России 10 сентября. Фото: nalog.ru

«Успешный» бизнес Николая Анатольевича Никифорова и Сергея Викторовича?

Как свидетельствует «СПАРК-Интерфакс», за подконтрольной «Ростеху» и Никифорову «Аэропрактикой» — резидентом Иннополиса с уставным капиталом в миллион рублей — с самого момента регистрации в 2017 году тянется шлейф убыточности. На конец 2019 года это микропредприятие состояло из одного работника — гендиректора Сергея Давыдова. Завершило оно этот год с чистым убытком в 2,24 млн рублей.

Представители «Аэропрактики» и ООО «Фирма «МВЕН» отказались раскрыть «Реальному времени» причину возникновения небольшого для такой отрасли, как самолетостроение, долга, сославшись на то, что их на это не уполномочивали. Связаться с руководством фирмы МВЕН «Реальному времени» и выяснить из первых уст причину возникновения задолженности не удалось: оба соучредителя и Илья Ермоленко не откликнулись на телефонные звонки. Мы готовы опубликовать их комментарии по получении.

Однако «Реальное время» выяснило: эти деньги «МВЕН» получил для частичного покрытия расходов на сертификацию «летающих тракторов», а судебная коллизия, начавшаяся с требования «Аэропрактики» досрочно погасить долг, возникла после того, как в феврале 2018 года должности гендиректора «Аэропрактики» лишился сын сооснователя фирмы «МВЕН» Виктора Ермоленко Илья Ермоленко.



В качестве обеспечительной меры «Технология» просила суд о принятии мер по обеспечению иска в виде наложения ареста на 10 собранных «МВЕНом», но не принятых «Технологией» самолетов МВ-500. Фото: Ринат Назметдинов

Битва за перспективу



Развернувшаяся вокруг «МВЕНа» корпоративная битва полна секретов, сюрпризов и черных пятен — как хороший детектив. «Реальное время» писало о дружеских связях основателя «Зиона» и собственника «З-Сити» Азата Тухватуллина с семьей Николая Никифорова. Поэтому вполне возможно, что меры, предпринятые им для спасения фирмы «МВЕН» от банкротства, продиктованы не только дружбой с Ильей Ермоленко.

Все встает на свои места, если предположить, что Никифоров заинтересован в реализации проектов фирмы «МВЕН» самой компанией — «создателем летающих тракторов», а Ростех в лице ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина желает стать правообладателем ее разработок и перетянуть на себя перспективные заказы, недостатка в которых не было уже 2 года назад (тогда «МВЕН» готовился подписать контракт с чешскими партнерами).

Если исходить из этого, находится объяснение и проблемам, возникшим у «МВЕНа» в конце 2018 года со сдачей первой партии Т-500 «Аэропрактике», и иску, поданному в декабре 2019 года ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина в Арбитражный суд РТ, — о взыскании 140,66 млн рублей аванса и неустойки по договору о поставке Т-500.

В качестве обеспечительной меры «Технология» просила суд о принятии мер по обеспечению иска в виде наложения ареста на 10 собранных «МВЕНом», но не принятых «Технологией» самолетов МВ-500 (Т-500), однако истцу в этом было отказано. В январе 2020 года «МВЕН» обратился с встречным иском к «Технологии» — о взыскании с заказчика 14,8 млн рублей за выполненные работы. Дела объединили в одно производство.

«МВЕН» сослался на то, что 264-е военное представительство Минобороны России выдало на эти Т-500 положительное заключение, стало быть о несоответствии речи идти не может. Фото: Ринат Назметдинов

В суде истец и ответчик изложили свои позиции. По версии истца, самолеты не были поставлены в срок — заказчик оплатил аванс на их производство, но готовую продукцию не принял из-за несоответствия техусловиям. «МВЕН» сослался на то, что 264-е военное представительство Минобороны России выдало на эти Т-500 положительное заключение, стало быть о несоответствии речи идти не может, а первый из 10 самолетов истец принял — в точно такой же комплектации, что и остальные, которые он счел несоответствующими условиям договора.

В судебном процессе также прозвучало, что обязанность по покупке деталей и комплектующих для производства самолетов (10 двигателей, 10 винтовых комплексов иностранного производства) ОНПП «Технология» переложило на на исполнителя. После срыва приемки понесенные исполнителем расходы остались неоплаченными, договор был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке.

Решения по обоим искам не вынесены — тяжба продолжается. И «Технология» продолжает настаивать на принятии обеспечительных мер в виде ареста ненужных ей самолетов.

Пропавшие миллионы

Атака на «МВЕН» осуществляется и на другом — личном фронте. В декабре 2018 года МВД по РТ начало расследовать дело, в рамках которого под подозрение в хищении 15 миллионов бюджетных рублей путем подлога документации по разработке парашютной системы спасения в рамках ФЦП «Исследование и разработка по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса РФ на 2014—2020 годы» попали завлабораторией КНИТУ-КАИ и одновременно ведущий инженер ООО «Фирма «МВЕН» Татьяна Филюнина и финансовый директор и соучредитель ООО «Фирма «МВЕН» Михаил Невельский. С апреля 2019 года, когда суд освободил из СИЗО Филюнину, новостей по этому делу силовики не озвучивали. Хранят молчание и «каисты» — «Реальное время» готово предоставить им площадку для публичного высказывания.

Telegram-канал Baza пишет, что Виктор Ермоленко обещал Браху создать самолет бизнес-класса, который можно было бы спасти при аварии, посадив с помощью специального парашюта, и под это получил от немецкого партнера 7 млн евро. Фото: tatarstan.ru

На днях в хищении денег обвинили второго совладельца фирмы «МВЕН» — Виктора Ермоленко. На него, по информации Telegram-канала Baza, пожаловался главе Минэкономразвития России Максиму Решетникову немецкий бизнесмен Райнер Брах — владелец немецкой сталелитейной компании Reiner Brach GmbH. Брах, по данным «СПАРК-Интерфакс», также выступает учредителем убыточного со дня основания ООО «Брахпроминвест» и вполне прибыльного «Брахросагро», зарегистрированных в Тамбовской области. В 2016 году он на паритетных началах с Ермоленко учредил в Казани ООО «Брахрусаэро» с целью производства самолетов и летательных аппаратов.

Как свидетельствует «СПАРК-Интерфакс», с самого момента создания это предприятие было убыточным, а 2019 год завершило с чистым убытком в 7,8 млн рублей. Telegram-канал Baza пишет, что Виктор Ермоленко обещал Браху создать самолет бизнес-класса, который можно было бы спасти при аварии, посадив с помощью специального парашюта, и под это получил от немецкого партнера 7 млн евро, однако самолет так и не был создан, а вернуть деньги Браху не помогли ни полиция, ни суд.

Однако единственное обращение в суд от немецкого партнера Ермоленко датировано мартом 2018 года. Г-н Брах обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ООО «Брахрусаэро», но не о взыскании 7 млн евро, а об истребовании документов (учредительных, приказов, кассовой книги и так далее — весь список занимает страницу убористым шрифтом), а также о взыскании 10 000 рублей компенсации за каждый день просрочки в случае неисполнения решения суда в течение пяти рабочих дней после вступления его в законную силу. Но в связи с неявкой истца в судебное заседание исковое заявление было оставлено без рассмотрения.

Вишенка на торте: по данным открытых источников, немецкий сооснователь «Брахрусаэро» давно уже не является сталелитейным магнатом: еще в сентябре 2017 года компания Reiner Brach GmbH & Co. KG объявила о банкротстве своих предприятий.



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