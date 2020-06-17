«Ростех» и Николай Никифоров угрожают банкротством татарстанскому производителю «летающих тракторов»

Фото: Максим Платонов

Планы на «летающие тракторы»

Компания из Иннополиса «Аэропрактика» собирается подать в арбитражный суд иск о банкротстве казанского ООО «Фирма МВЕН». Сообщение об этом было опубликовано сегодня на сайте Федресурса. Требования пока не раскрываются. До «Аэропрактики» «Реальному времени» дозвониться не удалось.



Одним из совладельцев ООО «Аэропрактика» является ООО «Дигинавис» (Diginavis), которым полностью владеет бывший министр связи Татарстана и России Николай Никифоров. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», компания владеет 37% в уставном капитале «Аэропрактики». Еще 37% «Аэропрактики» принадлежат ООО «Морион», 26% — Обнинскому научно-производственному предприятию «Технология» им. А.Г. Ромашина (входит в «Ростех»).

Напомним, 22 мая 2019 года президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в рамках ЦИПР-2019 дали старт проекту строительства сборочного авиационного производства и аэродрома экспериментальной авиации в Татарстане. Собирать должны были сельскохозяйственные самолеты Т-500, патент на которые принадлежит фирме «МВЕН». В качестве куратора этого проекта было представлено ООО «Аэропрактика».

Согласно заявленным планам, на производстве должны были осуществлять сборку воздушных судов Т-500 и других самолетов на базе этой модели, в том числе двухместного и беспилотного вариантов. Предполагавшийся объем инвестиций — около 2,5 млрд рублей. Предприятие должно было войти в состав ОЭЗ «Иннополис».

Возводить объекты должны были начать в 2020 году, а ввести в эксплуатацию — через два года, но новостей об этом пока нет.

Четыре иска от «Аэропрактики»

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Аэропрактика» уже четыре раза подавало иски к МВЕНу, требуя возврата займов. Три иска по договорам целевого займа были поданы в ноябре 2019 года (на 3,1 миллиона, 4,1 миллиона и 24,9 миллиона) и один в октябре 2019 года на 12,3 миллиона.

Удовлетворен был только один из исков, зато самый крупный — на 24,9 млн: в марте 2020 Арбитражный суд Татарстана постановил взыскать с МВЕНа 21,5 миллиона долга по договорам целевого займа, а также пени. В июне апелляционный суд оставил это решение в силе, отклонив жалобу фирмы «МВЕН».

В качестве обеспечения «Аэропрактика» требовала передать ей патент на самолеты. Правда, в феврале «Ростех» опроверг, что хочет забрать у МВЕНа патенты именно на сельскохозяйственные самолеты Т-500 — речь шла о других машинах:

«Патенты, указанные в ходатайстве, не относятся к самолету МВ-500 (Т-500), это патенты, связанные с другими самолетами фирмы — спортивными, реактивными и т. д. Обеспечительной мерой в данном случае является запрет на отчуждение этого имущества, чтобы недобросовестный должник не мог заранее «вывести» свои активы», — говорилось в сообщении госкорпорации.



Затянувшийся конфликт вокруг «летающих тракторов»



Проблемы фирмы «МВЕН» начались еще в декабре 2018 года. Как писало тогда «Реальное время», соучредитель фирмы Михаил Невельский попал под подозрение в покушении на мошенническое хищение 15 млн рублей у Минобрнауки РФ. Это произошло накануне сдачи «Ростеху» партии сельскохозяйственных самолетов Т-500 стоимостью 200 млн рублей.

Воздушные суда заказчик не получил, и ОНПП «Технология», как было написано выше, обратилось в суд: по данным системы «СПАРК-Интерфакс», с МВЕНа хотели взыскать 140 миллионов задолженности по договору на сборку 10 самолетов МВ-500 (Т-500) из-за невыполнения условий договора. Иск был зарегистрирован 25 декабря 2019 года. Но 9 июня 2020 года Арбитражный суд Татарстана отклонил иск, а апелляционная инстанция подтвердила это решение.



Дарья Пинегина