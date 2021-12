Видео недели: проводы Меркель с оркестром, поход в магазин на коне, «загадочная» вспышка в Альметьевске

Топ-видео недели по версии «Реального времени»

Мем из России дошел до чемпионата Испании по футболу

В России в последнее время стал популярен мем из TikTok про метро Люблино в Москве. Один из пользователей платформы опубликовал тренировку борцов с подписью «Москва, метро Люблино. Работаем». Стать вирусным ролику помог также микс лезгинки и трека 50 Cent — видео набрало уже несколько десятков миллионов просмотров. Конечно, его стали пародировать другие. Так, официальный аккаунт Ла Лиги, чемпионата Испании по футболу, выпустил в TikTok тренировку мадридского «Реала» под ту же музыку и с той же узнаваемой подписью.

«Лошадь захотела хлеба»

Курьезный случай зафиксировали на этой неделе в Курской области. Там мужчина с шашкой в руке прямо на лошади заехал в магазин. Он был пьян и вел себя при сотрудниках полиции агрессивно. В объяснении он указал, что «лошадь захотела хлеба, поэтому он решил предоставить ей право выбора товара из всего ассортимента». На всадника составили административный протокол по статье 19.3 часть 1 КоАП РФ за неисполнение законного требования сотрудников полиции.

Проводы Меркель с оркестром

В Германии прошла торжественная церемония проводов Ангелы Меркель с поста канцлера, хотя официально она покинет его не раньше 8 декабря. Церемония «Вечерняя заря» началась с благодарственной речи Меркель, затем оркестр бундесвера исполнил в том числе три композиции выбранные канцлером. Это христианский гимн «Великий Боже, мы славим тебя», шлягер Хильдегард Кнеф Für mich — rote Rosen («Для меня — красные розы») и хит от панк-иконы Нины Хаген Du hast den Farbfilm vergessen («Ты забыл цветную пленку»). Выбор последней Меркель объяснила тем, что эта песня ассоциируется у нее с ее юностью. Закончилась церемония шествием с факелами.

«Загадочная» вспышка в Альметьевске

В конце ноября ученые института физики КФУ зафиксировали в атмосфере над Казанью падение четырех-пяти достаточно крупных метеоритов, что попало на видео. На этой неделе в Татарстане вновь заметили необычную вспышку: на этот раз свидетелями стали жители Альметьевска. Правда, в этот раз метеориты не причем. Причиной «загадочной» вспышки в небе стала авария на высоковольтной линии.

«Ел макароны с сосиской»: честное интервью хоккеиста «Авангарда» перед матчем с «Ак Барсом»

Защитник омского «Авангарда» Максим Гончаров снова дал интервью, которое завирусилось в Сети: на этот раз перед матчем Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом», который прошел в Дубае (впервые, кстати). Хоккеист рассказал, как ел в пути макароны с сосиской. И назвал лед восьмым чудом света. Кстати, «Ак Барс» обыграл «Авангард» со счетом 3:1.

Сильный шторм в Сочи: людей смывает волной

В Сочи прошел сильнейший с 2012 года шторм. Он длился двое суток подряд. Так, в ночь с 30 ноября на 1 декабря сила волны достигла семи баллов. Сильнее всего от шторма пострадали набережные Имеретинской низменности в Адлерском районе Сочи и набережные Лазаревского района. Так, одного мужчину, стоявшего на пирсе, попросту смыло волной: к счастью, он не пострадал.

Рождественский хит от Эда Ширана и Элтона Джона

Эд Ширан и Элтон Джон выпустили совместный трек Merry Christmas. В видео, которое за один день набрало более пяти миллионов просмотров, показано, как компания друзей встречает Рождество. Сюжет клипа отсылает к сценам из фильма «Реальная любовь» 2003 года, а также к популярным рождественским хитам — Last Christmas от Wham! и Walking In The Air от Snowman.