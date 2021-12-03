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«Ак Барс» обыграл «Авангард» со счетом 3:1

18:52, 03.12.2021
«Ак Барс» обыграл «Авангард» со счетом 3:1
Фото: ak-bars.ru

В Дубае состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между казанским «Ак Барсом» и омским «Авангардом». Игра завершилась победой казанцев со счетом 3:1.

В составе казанской команды шайбы забили Михаил Глухов, Стивен Кэмпфер и Артем Галимов. В составе омской команды шайбу забил Никита Сошников.

Фото: ak-bars.ru

Следующая игра назначена на 6 декабря. «Ак Барс» сыграет с «Барысом» в столице Татарстана.

Во вторник казанцы проиграли «Динамо». Матч прошел в Москве и завершился со счетом 4:1. Единственную шайбу в составе казанской команды забросил Даниил Тарасов. Это было уже второе поражение «Ак Барса» перед «Динамо» в сезоне.

Диана Жиленкова
СпортХоккей Татарстан

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