«Ак Барс» обыграл «Авангард» со счетом 3:1
В Дубае состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между казанским «Ак Барсом» и омским «Авангардом». Игра завершилась победой казанцев со счетом 3:1.
В составе казанской команды шайбы забили Михаил Глухов, Стивен Кэмпфер и Артем Галимов. В составе омской команды шайбу забил Никита Сошников.
Следующая игра назначена на 6 декабря. «Ак Барс» сыграет с «Барысом» в столице Татарстана.
Во вторник казанцы проиграли «Динамо». Матч прошел в Москве и завершился со счетом 4:1. Единственную шайбу в составе казанской команды забросил Даниил Тарасов. Это было уже второе поражение «Ак Барса» перед «Динамо» в сезоне.
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