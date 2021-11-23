В КФУ рассказали о падении нескольких метеоритов под Казанью

Ученые института физики КФУ зафиксировали 17-18 ноября в атмосфере над Казанью падение 4-5 достаточно крупных метеоритов (болидов). Об этом сообщается на сайте вуза.

Метеорный радар КФУ располагается на радиофизическом полигоне имени В.В. Сидорова рядом с поселком Ореховка Зеленодольского района РТ. 17 ноября он зафиксировал падение нескольких метеоритов: они летели друг за другом и один из них был крупнее остальных.

18 ноября, в 13:36 радар зафиксировал еще один метеорит, который оставил след в атмосфере длиною 50 километров.

Самый крупный метеорит, падение которого наблюдали жители Татарстана и соседних республик 17 ноября, не долетел до Земли, предположил научный сотрудник кафедры радиофизики института физики КФУ Дмитрий Коротышкин.

Каждый месяц радар КФУ фиксирует несколько метеоритов, которые не долетают до планеты, это частое явление.

Падением метеорита в Татарстане активно делились пользователи социальных сетей.

Татьяна Леухина