«Надеялись, что для выживших все позади»: авиакатастрофа под Мензелинском забрала еще одну жертву

Парашютное братство поминает погибших, поддерживает семьи деньгами, а прокуратура говорит о «запредельном спектре нарушений» в спортивном обществе

Фото: МЧС по РТ

Возросло число жертв авиакатастрофы под Мензелинском, в которой 10 октября погибли 16 человек. В конце минувшей недели в уфимской горбольнице №6 скончался один из шестерых выживших парашютистов — 37-летний Вадим Фахрутдинов. Это произошло спустя неделю, после того, как товарищи по клубу справили поминки по погибшим — 40 дней. «Реальное время» — о Вадиме Фахрутдинове, спортивном братстве и расследовании причин трагедии.

«Новость была ударом»



Известие о кончине в Уфе парашютиста Вадима Фахруттинова в клубе встретили тяжело. Спортсмены едва смирились с потерей 16 братьев под Мензелинском, по которым недавно справили поминки.

— Мы все в шоке, потому что надеялись, что для выживших все позади, и потому, что никому и в голову не приходило, что такое может случиться с Вадимом, ведь буквально накануне мы с ним переписывались, и он сообщил, что прошла операция, и что у него все хорошо, — рассказал «Реальному времени» участник того страшного полета Дмитрий Дербышев. — Вадим прыгал (с парашютом — прим. ред.) уже давно, но я с ним познакомился только в августе прошлого года, когда мы вместе проходили обучение для полетов в специальных костюмах. Это был очень жизнерадостный, яркий, увлеченный человек. Очень светлый, от него позитивный настрой всегда исходил. Его смерть — очень тяжелая утрата для всех нас.

Дмитрий Дербышев в больнице сразу после трагедии в Мензелинске.

Дмитрий сказал, что накануне, как ему сообщал Фахрутдинов, прошла плановая операция по удалению остатков жидкости из легких:

— Мы спрашивали, что можно положить в пакет с передачей, он возразил: «Ничего не нужно, все есть». Новость была ударом. Мы надеялись, что больше эта трагедия никого не заберет…

Детали катастрофы старался не вспоминать

Вадим Фахрутдинов занимался групповыми прыжками с парашютом. 10 октября 2021 года он собирался совершить прыжок после годичного перерыва, в течение которого он не занимался спортом — восстанавливался после перелома ноги. После падения самолета у него диагностировали два компрессионных перелома позвоночника, переломы ребер, закрытую черепно-мозговую травму. Первоначально он был госпитализирован в Набережночелнинскую БСМП, долго находился в реанимации, затем продолжил лечение в Уфе.

По информации коллег по спорту, он находился уже дома, а в больницу обратился, почувствовав ухудшение здоровья — ему стало трудно дышать. В клинике провели операцию, после нее состояние пациента улучшилось. Но потом наступило резкое ухудшение.

10 октября 2021 года Вадим Фахрутдинов собирался совершить прыжок после годичного перерыва, в течение которого он не занимался спортом. Фото: аккаунт Мензелинского аэроклуба

Друзья Фахрутдинова говорили, что парашютист старался не вспоминать события 10 октября, однако рассказал о своих первых минутах после катастрофы — о том, что от шока у него парализовало руки и ноги, и что, оказавшись зажатым под обломками самолета, где ему прямо на лицо вытекал керосин, он понимал, что от любой искры может заживо сгореть.

«Мы не ожидали, что столько людей приедет помянуть погибших»

— Я как директор организации, не был близко знаком с ребятами, но Вадима визуально помню, — рассказал «Реальному времени» в пятницу начальник Мензелинского филиала Центрального аэроклуба РТ ДОСААФ России Равиль Нурмехаметов. — Мои коллеги знали его хорошо — начальник парашютной службы, инструкторский состав. Он любил наш клуб, любил спорт, небо. Хороший парень, яркий, отзывчивый. Очень его жалко и тяжело думать, что его больше нет. Нам о смерти Вадима сообщили утром. Мы нашли его жену, собрали и переслали ей для организации похорон сто тысяч рублей — от парашютного братства.

Нурмухаметов добавил, что до этого парашютисты объявляли сбор средств на лечение пострадавших в авиакатастрофе, старались помочь, чем могли, ему и его семье. У спортсмена осталось двое детей, младшему из них всего полтора года.

А 18 ноября исполнилось сорок дней со дня гибели парашютистов и летчиков, управлявших злосчастным бортом RF 94591.

— Мы ожидали, что помянуть товарищей приедет человек 60, а приехало около 130! Приезжали в течение дня, остались ночевать. И ни один из них не высказался негативно о клубе, всех волнует один вопрос — будет ли продолжаться в клубе жизнь? — отметил глава Мензелинского филиала Центрального аэроклуба РТ ДОСААФ России.

«О результатах говорить преждевременно»

«Реальное время» задало Равилю Нурмухаметову вопросы о перспективах парашютного спорта в Татарстане, ходе расследования и планах на ближайшее будущее.

— Говорить о каких-либо результатах преждевременно, такие расследования быстро не заканчиваются, — возразил начальник Мензелинского филиала Центрального аэроклуба РТ ДОСААФ. — Идут экспертизы. Расследование может занять от трех до шести месяцев. Надеемся, что за полгода все завершится.

Пока все полеты запрещены для этого типа самолетов — L-410. Фото: Юлия Бочкарева/аккаунт Мензелинского аэроклуба

А пока, говорит Нурмухаметов, все полеты запрещены для этого типа самолетов — L-410. Ориентировочно — до 15 декабря: «Пока идут тренировки на земле, проверки, инструктажи. Мы стараемся сделать все, чтобы полеты возобновились».

— Мы признаны потерпевшими. Сейчас назначена судмедэкспертиза. А больше о расследовании я сказать ничего не могу, просто ничего не знаю, — говорит Дмитрий Дербышев.

— Прыгать собираетесь в будущем? — поинтересовался корреспондент «Реального времени».

— Давайте оставим этот вопрос без комментариев. Пока идет лечение, трудно что-либо планировать.

Две ошибки и «запредельный спектр нарушений»

— Ясно одно: две ошибки тогда были допущены — перегруз самолета и неверное решение экипажа об уходе влево вместо посадки сразу перед собой на поля, — считает председатель совета директоров группы компаний «Тулпар» Азат Хаким. — Остальное покажет следствие.

Итоги прокурорской проверки в организациях ДОСААФ России в связи с катастрофой в Мензелинске станут известны 15 декабря 2021 года. Как заявил в ходе выступления в Госдуме Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, проверка прокуратуры в связи с катастрофой в Мензелинске выявила «запредельный спектр нарушений» во всей системе ДОСААФ России — «от критического перегруза воздушного судна до фальсификации разрешительных и полетных документов».

По мнению главы российского надзорного органа, причинами большинства авиационных происшествий являются недостаточная квалификация авиаперсонала, отсутствие дисциплины и «ненадлежащее функционирование систем управления безопасностью полетов». В малой авиации повсеместно наблюдается отсутствие необходимой разрешительной документации. А способствуют нарушениям, заявил Краснов, пробелы в нормативной базе: прямая ответственность руководителей организаций за нарушения законом не установлена.

Эксперты же сходятся во мнении, что причиной развала парашютного (и авиа-) спорта стало отсутствие средств, а как следствие — отсутствие новых самолетов и возможности закупать новое оборудование для прыжков, а также сращивание в условиях безденежья спорта с бизнесом, цель которого — удержаться на плаву и заработать любой ценой.