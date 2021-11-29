«Надеялись, что для выживших все позади»: авиакатастрофа под Мензелинском забрала еще одну жертву
Парашютное братство поминает погибших, поддерживает семьи деньгами, а прокуратура говорит о «запредельном спектре нарушений» в спортивном обществе
Возросло число жертв авиакатастрофы под Мензелинском, в которой 10 октября погибли 16 человек. В конце минувшей недели в уфимской горбольнице №6 скончался один из шестерых выживших парашютистов — 37-летний Вадим Фахрутдинов. Это произошло спустя неделю, после того, как товарищи по клубу справили поминки по погибшим — 40 дней. «Реальное время» — о Вадиме Фахрутдинове, спортивном братстве и расследовании причин трагедии.
«Новость была ударом»
Известие о кончине в Уфе парашютиста Вадима Фахруттинова в клубе встретили тяжело. Спортсмены едва смирились с потерей 16 братьев под Мензелинском, по которым недавно справили поминки.
— Мы все в шоке, потому что надеялись, что для выживших все позади, и потому, что никому и в голову не приходило, что такое может случиться с Вадимом, ведь буквально накануне мы с ним переписывались, и он сообщил, что прошла операция, и что у него все хорошо, — рассказал «Реальному времени» участник того страшного полета Дмитрий Дербышев. — Вадим прыгал (с парашютом — прим. ред.) уже давно, но я с ним познакомился только в августе прошлого года, когда мы вместе проходили обучение для полетов в специальных костюмах. Это был очень жизнерадостный, яркий, увлеченный человек. Очень светлый, от него позитивный настрой всегда исходил. Его смерть — очень тяжелая утрата для всех нас.
Дмитрий сказал, что накануне, как ему сообщал Фахрутдинов, прошла плановая операция по удалению остатков жидкости из легких:
— Мы спрашивали, что можно положить в пакет с передачей, он возразил: «Ничего не нужно, все есть». Новость была ударом. Мы надеялись, что больше эта трагедия никого не заберет…
Детали катастрофы старался не вспоминать
Вадим Фахрутдинов занимался групповыми прыжками с парашютом. 10 октября 2021 года он собирался совершить прыжок после годичного перерыва, в течение которого он не занимался спортом — восстанавливался после перелома ноги. После падения самолета у него диагностировали два компрессионных перелома позвоночника, переломы ребер, закрытую черепно-мозговую травму. Первоначально он был госпитализирован в Набережночелнинскую БСМП, долго находился в реанимации, затем продолжил лечение в Уфе.
По информации коллег по спорту, он находился уже дома, а в больницу обратился, почувствовав ухудшение здоровья — ему стало трудно дышать. В клинике провели операцию, после нее состояние пациента улучшилось. Но потом наступило резкое ухудшение.
Друзья Фахрутдинова говорили, что парашютист старался не вспоминать события 10 октября, однако рассказал о своих первых минутах после катастрофы — о том, что от шока у него парализовало руки и ноги, и что, оказавшись зажатым под обломками самолета, где ему прямо на лицо вытекал керосин, он понимал, что от любой искры может заживо сгореть.
«Мы не ожидали, что столько людей приедет помянуть погибших»
Нурмухаметов добавил, что до этого парашютисты объявляли сбор средств на лечение пострадавших в авиакатастрофе, старались помочь, чем могли, ему и его семье. У спортсмена осталось двое детей, младшему из них всего полтора года.
А 18 ноября исполнилось сорок дней со дня гибели парашютистов и летчиков, управлявших злосчастным бортом RF 94591.
— Мы ожидали, что помянуть товарищей приедет человек 60, а приехало около 130! Приезжали в течение дня, остались ночевать. И ни один из них не высказался негативно о клубе, всех волнует один вопрос — будет ли продолжаться в клубе жизнь? — отметил глава Мензелинского филиала Центрального аэроклуба РТ ДОСААФ России.
«О результатах говорить преждевременно»
«Реальное время» задало Равилю Нурмухаметову вопросы о перспективах парашютного спорта в Татарстане, ходе расследования и планах на ближайшее будущее.
— Говорить о каких-либо результатах преждевременно, такие расследования быстро не заканчиваются, — возразил начальник Мензелинского филиала Центрального аэроклуба РТ ДОСААФ. — Идут экспертизы. Расследование может занять от трех до шести месяцев. Надеемся, что за полгода все завершится.
А пока, говорит Нурмухаметов, все полеты запрещены для этого типа самолетов — L-410. Ориентировочно — до 15 декабря: «Пока идут тренировки на земле, проверки, инструктажи. Мы стараемся сделать все, чтобы полеты возобновились».
— Мы признаны потерпевшими. Сейчас назначена судмедэкспертиза. А больше о расследовании я сказать ничего не могу, просто ничего не знаю, — говорит Дмитрий Дербышев.
— Прыгать собираетесь в будущем? — поинтересовался корреспондент «Реального времени».
— Давайте оставим этот вопрос без комментариев. Пока идет лечение, трудно что-либо планировать.
Две ошибки и «запредельный спектр нарушений»
Итоги прокурорской проверки в организациях ДОСААФ России в связи с катастрофой в Мензелинске станут известны 15 декабря 2021 года. Как заявил в ходе выступления в Госдуме Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, проверка прокуратуры в связи с катастрофой в Мензелинске выявила «запредельный спектр нарушений» во всей системе ДОСААФ России — «от критического перегруза воздушного судна до фальсификации разрешительных и полетных документов».
По мнению главы российского надзорного органа, причинами большинства авиационных происшествий являются недостаточная квалификация авиаперсонала, отсутствие дисциплины и «ненадлежащее функционирование систем управления безопасностью полетов». В малой авиации повсеместно наблюдается отсутствие необходимой разрешительной документации. А способствуют нарушениям, заявил Краснов, пробелы в нормативной базе: прямая ответственность руководителей организаций за нарушения законом не установлена.
Эксперты же сходятся во мнении, что причиной развала парашютного (и авиа-) спорта стало отсутствие средств, а как следствие — отсутствие новых самолетов и возможности закупать новое оборудование для прыжков, а также сращивание в условиях безденежья спорта с бизнесом, цель которого — удержаться на плаву и заработать любой ценой.
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