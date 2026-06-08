«Не удивляйтесь, если вы в этих венгерских мотивах, узорах увидите что-то знакомое»

В «Манеж» привезли этнофото и этномоду

Костюмы на манекенах, кстати, носят и в повседневности. Фото: Радиф Кашапов

Cовременные этнокостюмы и фотографии участников ансамбля танца в момент празднования представили в выставочном зале «Манеж» Казанского Кремля на выставке «Венгрия: Традиция и современность». До открытия доехала одна из авторов — фотограф Чилла Чеке. А генеральный консул Венгрии в Казани Сергей Сюч напомнил, что для его народа земли Татарстана в некотором смысле родные. А руководитель администрации раиса Татарстана Асгат Сафаров назвал выставку диалогом двух народов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Венгры — они же наши!

— Эта выставка — не просто историко-культурное событие, а диалог двух народов, — отметил руководитель администрации раиса Татарстана Асгат Сафаров: — Сотрудничества между Татарстаном и Венгрией продолжают успешно развиваться, в том числе и экономической сфере. Приведу одну из цифру: оборот в 2025 году между нами превысил $500 млн.

Генеральный консул Венгрии в Казани Сергей Сюч напомнил, что в далекие времена, в начале средневековья, до того, как венгерские племена прибыли на Карпаты, они проживали на территории, где сейчас находится Татарстан. Об этом свидетельствует множество артефактов, раскопок, которые в том числе велись общими усилиями — венгерскими и татарстанскими археологами, указал Сюч, который учился в МГУ на историческом факультете.

— Пожалуйста, не удивляйтесь, если вы в этих венгерских мотивах, узорах увидите что-то знакомое, что, может быть и родное, потому что, действительно, нас, как Асгат Ахметович сказал, связывают давние исторические связи, — заявил Сергей Сюч.



По его словам, мастер костюмов Ирена Берзевичи-Фехер живет в северо-восточном регионе Венгрии. Центральное место в ее творчестве занимает народность, которая называется «палоцы». Самый распространенный вариант среди историков, что палоцы происходят от половцев, от кипчаков.

— Наши! — тут же добавил Сафаров.

Но есть и другая теория, отметил консул: их предки — авары, хазары, есть и влияние и славянских времен. Каждый, что называется, может выбрать любимую версию. Очень дипломатично.

Асгату Сафарову понравилась версия, что палоцы — они наши. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Не просто фото, а зарождение венгерской культуры

Экспозиция «Тайна палоцкого узора» — это и презентация созданного Берзевичи-Фехер в 1984 году бренда Palócviselet («Палоцкий костюм»), который даже получил правительственную премию Венгрии «Хунгарикум».

— В реальности — они традиционные, но они адаптированы под современность, чтобы большую часть из них можно было бы использовать в повседневности, — отметила координатор культурных проектов института Листа (Венгерского культурного центра в Москве) Дарья Никитина. — Они легкие, из натуральных тканей, они — красивые.

Вторая половина выставки — фотографии Чиллы Чеке «В кадре — традиция». Она, по сути, сняла родных для себя людей, танцоров Венгерского национального ансамбля танца, в котором работает сейчас менеджером по маркетингу и коммуникациям.

При этом до этого она уже плотно занималась фотографией, училась в США и Европе, работала в Венгерском телеграфном агентстве, занималась преподаванием.

Фотографии сделаны в Сентэндре, в музее под открытым небом недалеко от Будапешта. В прошлом веке этот идиллический городок наводнили художники, и до сих пор здесь много галерей и музеев. Этнографический музей «Скансен» — это множество гектаров земли, на которых воссоздано более 400 построек различных регионов страны.

А вот на Дарье Никитиной — костюм палоцев. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

— Будучи фотографом, я научились замечать мелочи, жесты людей, запечатлевать красивые моменты, — отметила Чеке. — В принципе, так и появилась эта выставка. Я хотела сделать не просто фото, а показать, как зарождалась венгерская культура, к примеру, как у нас готовились к праздникам.

Действительно, на фотографии — порой загадочные, но весьма понятные события: вот девушка встречает любимого, вот мама с дочерью готовят на кухне, вот в амбаре устраивают хоровод. И все это — разнообразная красочная Венгрия.

Добавим, что выставка работает всего 10 дней, посетить ее можно до 15 июня.