Бастрыкину доложат о расследовании дела с нападением собак на ребенка в Татарстане

Пострадавший получил серьезные травмы

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с нападением собак на ребенка в Бугульме.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в соцсетях появилась информация о нападении, в результате которого ребенок получил серьезные травмы. Уточняется, что ранее эти же собаки уже проявляли агрессию по отношению к другим жителям.

Следователи Татарстана уже возбудили уголовное дело по данному факту. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Татарстану Валерию Липскому подготовить отчет о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела.

Ранее сообщалось, что СК РФ запросил новый доклад по делу о пропавшем мужчине в Татарстане.

Никита Егоров