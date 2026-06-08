Число погибших при землетрясении на Филиппинах возросло до 15

По данным European-Mediterranean Seismological Centre, первоначально магнитуда составляла 8,1, однако позднее была скорректирована до 7,8

Число погибших в результате землетрясения на Филиппинах увеличилось до 15 человек, сообщает телеканал ABS-CBN News со ссылкой на представителей агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий. Ранее сообщалось о 12 погибших и около 200 пострадавших.

Сильное землетрясение произошло в понедельник в 7:38 по местному времени у берегов острова Минданао. По данным European-Mediterranean Seismological Centre, первоначально магнитуда составляла 8,1, однако позднее была скорректирована до 7,8.

Власти Филиппин, а также Индонезии и Японии объявили предупреждения о риске цунами и призвали жителей прибрежных районов эвакуироваться на возвышенности. Оповещения были распространены вскоре после первых оценок силы подземных толчков.

В провинции Сарангани, расположенной вблизи эпицентра, зафиксированы перебои с электроснабжением и нарушением связи. Местные власти приостановили занятия в школах и начали эвакуацию населения из прибрежных районов. Сообщается о повреждениях инфраструктуры, включая трещины на мостах и обрушение часовни. Так, майор полиции Роланд Катобуран сообщил агентству AFP, что в Алабеле, муниципалитете недалеко от города Генерал-Сантос, два человека были раздавлены обрушившейся стеной.

— У нас есть пострадавшие. На них обрушилась стена, — сказал он, добавив, что офицерам не разрешают возвращаться на свои посты, на некоторых из которых теперь потрескались стены.

Наталья Жирнова