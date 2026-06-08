Госавтоинспекция Казани: за неделю зафиксировано более тысячи сообщений о ДТП

По имеющимся данным, в авариях за неделю пострадали 35 человек, один человек погиб

Фото: Айдар Раманкулов

В Казани за минувшую неделю в Госавтоинспекцию поступило 1029 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.

По данным ведомства, за этот период было зарегистрировано 31 ДТП с пострадавшими. В результате аварий 35 участников дорожного движения получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб. Также в ходе надзорной деятельности сотрудники Госавтоинспекции пресекли управление транспортными средствами 43 водителями, находившимися в состоянии опьянения.

Ранее в Татарстане произошло два смертельных ДТП за один день: одно с грузовиком, а второе — с двумя иномарками. Оба происшествия случились из-за выхода на встречную полосу.

Наталья Жирнова