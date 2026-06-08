Сукук с доходностью подрядчика: ВЭБ определил базу в 1,24 млрд по исламским бумагам

Обкатывается механизм, когда инвесторы делят риски с заемщиком и зарабатывают на реальном труде, а не просто получают процентный доход

Фото: Динар Фатыхов

ВЭБ.РФ разместил пилотный выпуск облигаций по нормам шариата на 3,53 млрд рублей. Доходность бумаг к погашению составила 15,35% на срок обращения более чем 2 года (739 дней). Книга заявок переподписывалась дважды, так как участники подали предложения более чем на 9,3 млрд рублей, сообщила госкоропорация. Привлеченные средства направят на строительство корпуса промпарка «Северные ворота», а выплаты держателям ценных бумаг будут осуществляться с вознаграждения подрядчика АО «Алабуга Девелопмент» по этому контракту. Его минимальная доходная база определена в 1,24 млрд рублей, говорится в решении ВЭБ.РФ о выпуске партнерских облигаций для ММВБ. В результате стоимость заимствования оказалась ниже, чем на долговом рынке РФ, где ставки варьируются от 19,5 до 23% годовых. Подробнее — в материале «Реального времени».

Инвесторы разобрали 84,35% дебютного выпуска сукук

ВЭБ.РФ провел дебютное размещение партнерских облигаций (сукук) в конце мая — начале июня. Тогда долговой рынок стал оживать после апрельского снижения ключевой ставки до 14,5% годовых. О начале приема заявок на приобретение биржевых облигаций было объявлено 29 апреля. В течение недели весь заявленный объем выпуска в 3,53 млрд рублей был выкуплен, сообщила пресс-служба ВЭБ.РФ. Доходность бумаг к погашению составила 15,35%, срок обращения — 739 дней (погашение состоится 5 июня 2028 года).

Учитывая новизну партнерских облигаций, размещение проходило в формате букбилдинга, рассказал «Реальному времени» гендиректор общества «АС-Салям» Ренат Едиханов, чья компания выступила консультантом пилотного выпуска.

По его словам, перед началом размещения организаторы открыли книгу заявок на приобретение облигаций, чтобы определить их эффективную стоимость.

— Определение доходности бумаг формировалось не классическим способом, то есть не с привязкой к рыночной стоимости денег, которая зависит от ставки ЦБ, а по принципу доли в прибыли в проекте. Изначально ВЭБ.РФ предлагал инвесторам долю не более 85%. (Это 75% всего объема выпуска, а остальные 25% должны были остаться в распоряжении ГК, — прим. ред.). Однако спрос на исламские облигации оказался выше прогнозируемого. В результате инвесторы выкупили 84,35% от общего объема выпуска, — рассказал он.

Как снижали доходность исламских бумаг

Инвесторы подали заявки на сумму свыше 9,3 млрд рублей, что более чем в 2,5 раза превысило предложенный объем размещения, уточнили в пресс-службе ВЭБ.РФ по окончании процесса выкупа бумаг. Высокий интерес инвесторов позволил дважды снизить ориентир по расчетной доходности в ходе формирования книги заявок на 15 базисных пунктов до 15,35% (изначальный ориентир доходности составлял 15,5%, — прим. ред.). Согласно оферте, выплаты должны осуществляться раз в квартал на протяжении свыше двух лет (всего 8 купонных выплат). Соответствие структуры сделки стандартам шариата подтверждено заключениями сертифицированного AAOIFI эксперта, отметили в ВЭБ.РФ.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В размещении приняли участие банки, управляющие компании, а также инвесторы из дружественных зарубежных юрисдикций, отмечается в сообщении ГК. Организаторы не называют иностранных инвесторов. Но не секрет, чаще всего такие бумаги приобретают арабские фонды из стран Персидского залива, инвесторы из Малайзии, Индонезии и других стран Азии, где широко используется этот инструмент.

Доходность бумаг к погашению в 15,35% оказалась почти на 1% выше текущего уровня ключевой ставки, и в перспективе двух лет разница может быть выше. Выгодны ли подобные займы? По словам Рената Едиханова, каждый из участников размещения остался доволен итогами дебютного выпуска сукук. В настоящий момент ставки по классическим облигациям на двухлетнем сроке варьируются от 19,5 до 22% годовых.

Правда, глава общества «АС-Салям» не исключает, что погашение партнерских облигаций может произойти раньше срока на полгода. Это означает, что эмитент сможет сократить расходы на его обслуживание.

Почему сукук «срезали» до 3,5 млрд рублей

ВЭБ стал первым из госструктур, кто разместил облигации по нормам шариата с выплатой фиксированной доходности. Его выпуск структурирован по особой модели — сукук-аль-мудараба, Суть таких бумаг заключается в привлечении эмитентом капитала и передаче денежных средств по договору мудараба тому, кто нуждается в деньгах, говорится в заключении сертифицированного шариатского советника CSAA и эксперта AAOIFI Булата Мулюкова.

— В данном случае, ВЭБ.РФ выступил эмитентом на публичном рынке заимствования, а привлеченные им средства в 3,53 млрд рублей будут переданы им по договору займа ООО «Алабуга Девелопмент» для строительства производственного корпуса в промпарке «Северные ворота» в Казани, — пояснил Ренат Едиханов.

О планах пилотного выпуска сукук в интересах строительства промпарка «Северные ворота» стало известно в январе этого года. Тогда глава АИР Талия Минуллина сообщила о размещении выпуска на 5 млрд рублей.

— Мы первый раз выпускаем сукук. Сделка оформлена по принципам шариата. Это прецедент для России! — говорила она, выступая на годовой коллегии ведомства. Почему оказалось меньше? По словам Рената Едиханова, стоимость строительства здания не изменилась и составляет 5 млрд рублей. Но застройщик решил привлечь две-трети необходимого капитала.

Дельта в 1,24 млрд рублей

Впрочем, интрига заключалась не в масштабах выпуска, а в том, из чего ВЭБ.РФ будет выплачивать доход инвесторам. В отличие от классических облигаций, где начисляется процентный доход, шариат запрещает получать выгоду без совершения труда в широком смысле. Инвестор имеет право на получение дохода от вложений в актив, а не на возврат долга. Эти тонкости изменили подход к выпуску сукук: как считать доходную базу для выплаты купонов по облигациям.

Следуя этой философии, ВЭБ будет выплачивать купонный доход из маржи, которую получит «Алабуга Девелопмент» при строительстве здания, уточнил Ренат Едиханов. Его заказчиком стало АО «Северные Ворота». Она оплачивает труд ООО «Алабуга Девелопмент» за работы, из этой выручки складывается доход. «Доходная база (подрядчика) составляет не менее 1,24 млрд рублей», — говорится в решении ВЭБ.РФ о выпуске партнерских облигаций для ММВБ.

Правда, сделана оговорка, что этот показатель — переменный, но не может опускаться ниже. По условиям, УК «Северные ворота» выступит заказчиком строительства, а ООО «Алабуга Девелопмент» — подрядчиком (обе контролируются УК ПТЗ «ОЭЗ Алабуга»). Соответственно, в договоре подряда есть маржа, отметил он.

Реальное время / realnoevremya.ru

Конечно, схема сложная, много переходов, но условия для инвесторов не хуже, чем по классическим облигациям. Отчасти это, вероятно, обусловлено отсутствием стандартов размещения в РФ. Глава бюджетного комитета Госдумы Анатолий Аксаков проводит работу по их согласованию с ЦБ, но пока воз и ныне там.

— Если открыть учебники экономики, то иностранные инвестиции являются неотъемлемым фактором развития любого государства. В текущих условиях выпуск еврооблигаций стал невозможен. Однако сукук, несмотря на свою стадию становления в России, представляет собой реальную возможность. Фактически это первый рыночный выпуск данного инструмента, что является значительным достижением. Важно, что в подобных эмиссиях может участвовать и квазигосударственный сектор. В данном контексте ВЭБ, будучи государственной корпорацией и, по сути, первой производной от Российской Федерации, выступил эмитентом с высоким уровнем доверия и создал прецедент, — заключил Ренат Едиханов.

