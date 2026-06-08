Дрон атаковал тепловоз поезда Москва — Симферополь: погиб помощник машиниста

После происшествия плановое движение пассажирских поездов на территории Крыма было приостановлено

Тепловоз пассажирского поезда Москва — Симферополь подвергся атаке беспилотника. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По предварительным данным, в результате удара пострадал машинист поезда, его помощник погиб. Среди пассажиров пострадавших нет.

— Органы власти Республики Крым окажут всю необходимую помощь и поддержку, — заявил Аксенов.

После происшествия плановое движение пассажирских поездов на территории Крыма было приостановлено, сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». По информации компании, пассажиров всех поездов, находившихся на территории полуострова, эвакуировали. В настоящее время автобусами в Симферополь доставляют пассажиров поездов №68 Москва — Симферополь, №77 Санкт-Петербург — Симферополь и №7 Санкт-Петербург — Севастополь, отправившихся 6 июня.

Реальное время / realnoevremya.ru

По состоянию на 6:00 мск зафиксированы задержки ряда поездов, следующих в Крым и обратно. На въезд на полуостров задерживаются поезда из Адлера, Минеральных Вод и Москвы, время ожидания составляет от полутора до трех с половиной часов. На выезд из Крыма задержаны поезда в Москву и Мурманск, максимальная задержка достигает около семи часов.

Всего за прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 310 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России. В списке субъектов, над которыми уничтожили БПЛА, числится область ПФО.

Наталья Жирнова