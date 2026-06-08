В Казани оштрафовали авиакомпанию за задержку рейса

Перевозчик не выполнил свои обязательства при обслуживании пассажиров

Фото: Динар Фатыхов

Татарская транспортная прокуратура выявила нарушения со стороны авиакомпании при обслуживании пассажиров в аэропорту Казани — перевозчик не выполнил свои обязательства во время длительной задержки рейса.

В апреле 2026 года в аэропорту Казани из-за неблагоприятных погодных условий рейс на остров Пхукет задержали более чем на 18 часов. При этом авиакомпания не обеспечила пассажирам размещение в гостинице в установленные сроки. По итогам проверки транспортный прокурор внес руководителю компании представление с требованием устранить нарушения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На основании материалов прокуратуры Роспотребнадзор привлек перевозчика к административной ответственности. Компанию оштрафовали на 25 тысяч рублей по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ за оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных актов.

Ранее неназванную авиакомпанию оштрафовали за задержку рейса из Казани на Пхукет. Пассажиры ждали вылета более 13 часов без питания и размещения в гостинице.

Ильназ Юсупов