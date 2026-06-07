В Татарстане избили девушку, Бастрыкину доложат о ходе расследования дела

Мужчина нанес пострадавшей множество ударов ногами, а потом препятствовал оказанию медпомощи

Председателю СКР Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство девушки в Татарстане.

Как сообщила пресс-служба ведомства, ранее поступила информация, что в Заинске избили девушку. По данным СМИ, мужчина нанес ей множество ударов ногами, а в последующем препятствовал оказанию медпомощи пострадавшей. Кроме того, при задержании он активно сопротивлялся сотрудникам правоохранительных органов.

По данному ЧП следователи Татарстана уже возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство и применении насилия в отношении представителя власти. Бастрыкин также поручил руководителю Следственного управления СК России по республике Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложат о расследовании дела с нападением собак на ребенка в Татарстане.

Никита Егоров