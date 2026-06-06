В Арском районе Татарстана потерпел крушение самодельный легкомоторный самолет
Пилот погиб, возбуждено уголовное дело
Вечером 6 июня в районе села Казанбаш Арского района Татарстана после взлета с посадочной площадки «Казанбаш» произошло крушение самодельного легкомоторного воздушного судна. В результате происшествия пилот погиб.
Следственными органами Центрального МСУТ СК России организована процессуальная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
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