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Происшествия

В Арском районе Татарстана потерпел крушение самодельный легкомоторный самолет

22:27, 06.06.2026

Пилот погиб, возбуждено уголовное дело

В Арском районе Татарстана потерпел крушение самодельный легкомоторный самолет
Фото: предоставлено пресс-службой Приволжской транспортной прокуратуры

Вечером 6 июня в районе села Казанбаш Арского района Татарстана после взлета с посадочной площадки «Казанбаш» произошло крушение самодельного легкомоторного воздушного судна. В результате происшествия пилот погиб.

Следственными органами Центрального МСУТ СК России организована процессуальная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Денис Петров

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