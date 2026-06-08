В Нурлате голубь мог стать причиной отравления газом четырех человек, в том числе двух детей

Позднее специалисты установили, что тяга в дымоходе и вентиляция функционируют, однако в дымоотводящей трубе газового водонагревателя был обнаружен голубь

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане за последние дни зафиксировали ряд происшествий, связанных с газом, в результате которых пострадали люди и было приостановлено газоснабжение в нескольких домах, сообщает Жилинспекция РТ.

Так, в Нурлате в воскресенье в 4:13 была госпитализирована семья с двумя детьми с отравлением газа: в доме на улице Карла Маркса специалисты установили, что тяга в дымоходе и вентиляция функционируют, однако в дымоотводящей трубе газового водонагревателя был обнаружен голубь, что могло повлиять на работу системы.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее в Чистополе был госпитализирован житель одного из домов с признаками отравления. По предварительным данным, мужчина не смог зажечь газ на плите из-за внезапного ухудшения состояния здоровья. Кроме того, в выходные в республике зафиксировано пять случаев утечек газа. В Казани они произошли на улице Ново-Светлой и проспекте Победы, а также в селе Высокая Гора на улицах Егорова и Станционной. Во всех случаях газоснабжение было временно приостановлено до устранения нарушений.

Ранее в Татарстане за четыре дня произошло 11 аварий, связанных с газом.

Наталья Жирнова