В Нурлате голубь мог стать причиной отравления газом четырех человек, в том числе двух детей
Позднее специалисты установили, что тяга в дымоходе и вентиляция функционируют, однако в дымоотводящей трубе газового водонагревателя был обнаружен голубь
В Татарстане за последние дни зафиксировали ряд происшествий, связанных с газом, в результате которых пострадали люди и было приостановлено газоснабжение в нескольких домах, сообщает Жилинспекция РТ.
Так, в Нурлате в воскресенье в 4:13 была госпитализирована семья с двумя детьми с отравлением газа: в доме на улице Карла Маркса специалисты установили, что тяга в дымоходе и вентиляция функционируют, однако в дымоотводящей трубе газового водонагревателя был обнаружен голубь, что могло повлиять на работу системы.
Ранее в Чистополе был госпитализирован житель одного из домов с признаками отравления. По предварительным данным, мужчина не смог зажечь газ на плите из-за внезапного ухудшения состояния здоровья. Кроме того, в выходные в республике зафиксировано пять случаев утечек газа. В Казани они произошли на улице Ново-Светлой и проспекте Победы, а также в селе Высокая Гора на улицах Егорова и Станционной. Во всех случаях газоснабжение было временно приостановлено до устранения нарушений.
Ранее в Татарстане за четыре дня произошло 11 аварий, связанных с газом.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».