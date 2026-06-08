Мужчине, который избил девушку в Заинске, назначили 10 суток ареста

Адвокат Руслан Нагиев, который ведет это дело, опроверг информацию о том, что родственники пострадавшей обращались в полицию с заявлением на соседку, которая опубликовала запись с камеры домофона

Фото: Артем Дергунов

В деле о жестоком избиении девушки в Заинске появились новые подробности. Пострадавшая и ее родственники опровергли информацию о том, что обращались в правоохранительные органы с заявлением на соседку, которая опубликовала запись с камеры домофона. Об этом сообщил адвокат Руслан Нагиев.

— Мы продолжим оказывать девушке бесплатную юридическую помощь и сопровождать ее по всем правовым вопросам. Без поддержки и защиты она не останется, — сообщил Нагиев.

По данным на сегодня, суд назначил фигуранту дела 10 суток административного ареста за неповиновение законным требованиям представителей власти. Ранее по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ, включая покушение на убийство. Расследование продолжается.

Наталья Жирнова