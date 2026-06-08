Минобороны РФ: за ночь над регионами России сбили 310 беспилотников
В список областей, над которыми уничтожили БПЛА, числится субъект ПФО
За прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 310 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны.
Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.
Напомним, что утром 6 июня масштабной атаке подвергся Санкт-Петербург — губернатор Александр Беглов попросил жителей оставаться в своих домах и не выходить на улицу.
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