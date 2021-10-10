Под Мензелинском потерпел крушение самолет с 23 людьми на борту

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Падение самолета

Как сообщает «Интерфаксу» информированный источник, в районе Мензелинска потерпел крушение самолет L-410, в котором были 21 парашютист и 2 члена экипажа. Борт вылетел из Мензелинска в 9 утра, почти сразу же связь с ним была потеряна. Позже появились сообщения о жесткой посадке. Самолет принадлежал Мензелинскому аэроклубу.



Как сообщает ГУ МЧС РФ по РТ, сообщение о падении легкомоторного самолета около базы РЭС в Мензелинске поступило спасательным службам в 9.23. К месту вызова выдвинулись подразделения мензелинского пожарно-спасательного гарнизона.

Из салона самолета деблокированы 7 человек с признаками жизни. Их направили в Мензелинскую ЦРБ. Один пациент в крайне тяжелом состоянии. Решается вопрос о транспортировке остальных пациентов в БСМП Набережных Челнов и РКБ силами санавиации Минздрава РТ.

Как сообщает руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, Рустам Минниханов оперативно проинформирован о случившемся. Он выражает слова соболезнования родным и близким погибших.



Как сообщает «Интерфаксу» источник в авиаотрасли, погибли 16 человек, находившихся на борту разбившегося L-410, в том числе оба пилота.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Совместно с представителями Приволжской транспортной прокуратуры устанавливаются все обстоятельства и причины происшедшего.

Дополнение на 10.46: поскольку фюзеляж самолета сильно смят, извлечь погибших и пострадавших проблематично. Спасательные службы работают над этим. К настоящему моменты ГУ МЧС РФ по РТ сообщает, что извлечь из разбившегося самолета удалось тела шестерых погибших.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

«День вашего прыжка»



В Мензелинском филиале Центрального Аэроклуба Республики Татарстан (принадлежит РОСТО), выполнялись прыжки с парашютом. На его аэродроме и базировался потерпевший крушение самолет L-410 и еще несколько спортивных самолетов и планеров.

Аэроклуб предлагает услуги тандемных прыжков и спортивных прыжков с высоты 4 000 метров. Здесь обучали курсантов по программе AFF, готовили инструкторов и тандем-мастеров. В 2010 году на базе аэроклуба проходил Чемпионат мира по парашютному спорту.

Скриншот календаря с сайта аэроклуба

Прыжок в тандеме стоил здесь от 9 000 рублей.

2 августа аэроклубу в Мензелинске исполнилось 18 лет.

L-410: 480 жертв за время эксплуатации

Let L-410 Turbolet — многоцелевой двухмоторный турбовинтовой самолет местных воздушных линий. Разработан в 1960-х годах в Чехии, в конструкторском бюро завода Let Kunovice. Первый полет совершил 16 апреля 1969 года.

Сейчас выпускается в Куновицах чешской компанией Aircraft Industries (собственник — российская «Уральская горно-металлургическая компания»). Всего построено около 1,2 тыс. экземпляров разных модификаций, из них 862 в свое время были поставлены в СССР.

Самая современная модификация, L-410 NG (выпускается с 2018 года), способна перевезти до 19 пассажиров или 2 300 кг груза на расстояние до 2 750 км. Напомним, в разбившемся сегодня под Мензелинском самолете было 22 человека. По предварительным данным, этот самолет совершил свой первый полет в 1987 году.

Всего за время эксплуатации были потеряны не менее 120 машин этого типа, в более чем 100 катастрофах погибли свыше 480 человек. Меньше месяца назад, 12 сентября 2-21 года, самолет Let L-410 Turbolet российской авиакомпании «Аэросервис», следовавший рейсом из Иркутска в село Казачинское (Иркутская область), совершил жесткую посадку в 4 км от пункта назначения. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Погибли четыре человека, 12 пострадали.

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Людмила Губаева