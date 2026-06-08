В Казани из‑за ДТП с большегрузом приостановлено движение трамваев и троллейбусов
На месте происшествия работают аварийные службы
Сегодня утром на участке улиц Краснококшайской — Вахитова произошло происшествие: большегрузный автомобиль сторонней организации при проезде оборвал контактную сеть, сообщает «Метроэлектротранс».
В результате инцидента временно приостановлено движение нескольких городских маршрутов. Прекращена работа трамвайных линий №1, 5, 5а, 7, а также троллейбусных маршрутов №1, 2, 13.
На месте происшествия работают аварийные службы предприятия — специалисты занимаются устранением последствий повреждения контактной сети.
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