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В Казани из‑за ДТП с большегрузом приостановлено движение трамваев и троллейбусов

08:09, 08.06.2026

На месте происшествия работают аварийные службы

В Казани из‑за ДТП с большегрузом приостановлено движение трамваев и троллейбусов
Фото: предоставлено МУП «Метроэлектротранс»

Сегодня утром на участке улиц Краснококшайской — Вахитова произошло происшествие: большегрузный автомобиль сторонней организации при проезде оборвал контактную сеть, сообщает «Метроэлектротранс».

В результате инцидента временно приостановлено движение нескольких городских маршрутов. Прекращена работа трамвайных линий №1, 5, 5а, 7, а также троллейбусных маршрутов №1, 2, 13.

На месте происшествия работают аварийные службы предприятия — специалисты занимаются устранением последствий повреждения контактной сети.

Наталья Жирнова

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