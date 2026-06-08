Пациенты-призраки и премии своим: прокуратура требует уволить по утрате доверия главврача Черемшана

Против Лилии Муртазиной также возбуждено уголовное дело о превышении полномочий

Лилия Муртазина и глава района Рамиль Айбатов, 2023 год. Фото: страница ВКонтакте Черемшанского муниципалитета

Как стало известно «Реальному времени», прокуратурой в судебном порядке оспаривается приказ министра Альмира Абашева о выговоре главврачу Черемшанской ЦРБ Лилии Муртазиной за нестыковки в декларациях и начисление премий себе и родственникам. По версии надзорного ведомства, букет выявленных нарушений тянет на увольнение по утрате доверия и обвинение в превышении полномочий.

Гражданский иск прокуратуры Татарстана к Минздраву поступил в Вахитовский суд Казани 4 июня. Главврач черемшанской больницы привлечена по нему в качестве третьего лица некоего трудового спора. По данным источников «Реального времени», предметом спора является представление, которое направили в адрес министра 8 апреля, по итогам прокурорской проверки в ЦРБ с предложением — уволить Лилию Муртазину за грубые нарушения должностных обязанностей и антикоррупционного законодательства.

14 мая министр здравоохранения РТ ответил на представление приказом — Муртазина привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Заметим, за несколько дней до этого на основании данных той же проверки в Следкоме возбудили на главврача уголовное дело о превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (п. «е», ч.3 ст. 286 УК РФ). Ход его расследования пока не комментируют. Претензии в свой адрес Муртазина не признает.

Реальное время / realnoevremya.ru

Как удалось выяснить «Реальному времени», проверку в отношении главврача центральной райбольницы Черемшана проводила районная прокуратура. Ее вывод — на занимаемом посту Лилия Муртазина неоднократно создавала конфликт интересов: выписывала премии самой себе по трем врачебным должностям — психиатр, психиатр-нарколог и профпатолог, всего на 1,9 млн рублей с 2022-го по январь 2026 года, причем в 2024—2025 годах выявлены значительные расхождения в части количества пациентов, за платный прием которых выплачивались премии, с количеством подтверждающих документов на данных больных. Последних оказалось меньше аж на 6,7 тысячи человек.

Кроме того, главврача уличили в непринятии мер по урегулированию конфликта интересов с трудоустройством родни — матери, родной сестры (замещавшей мать в период ее отпусков и больничных), двоюродного брата и гражданской супруги родного брата, который как врач-педиатр находится в непосредственном подчинении Муртазиной.

Внимание проверяющих привлекла и ситуация с оплатой труда «своим». Как уверяют источники «Реального времени», мать руководителя клиники работает с 2022 года уборщиком молочной кухни на полставки, но при этом ей ежемесячно устанавливали надбавки в 100% оклада за увеличение объема работы в отсутствие подтверждения дополнительной нагрузки. В итоге получалось, что на полставки за отработку 68,4 часа эта работница получала больше другой уборщицы служебных помещений, отработавшей вдвое больше часов на полную ставку. При этом общий размер доплат для мамы главврача силовики оценили в 177,8 тысячи рублей за 2025—2026 годы, установив, что только в сентябре прошлого года размер необоснованной выплаты составил 20 тысяч рублей. Тогда как за дополнительный труд четырем другим уборщицам приплатили всего по 1 тысяче.

В представление вошли и несколько других фактов. В частности, прокуроры считают доказанным факт использования главврачом иномарки «Тойота Королла» в личных целях, отсутствие в декларациях за 2024 год сведений об одном из счетов, получении денежных средств из благотворительного фонда «Татнефти» и выплату по одному из больничных.

У Лилии Муртазиной — два диплома Казанского медуниверситета. В 2012-м она отучилась на педиатра, но с 2013-го трудилась в родной больнице по специальности врач-психиатр. В 2017-м возглавила поликлинику в ЦРБ, в 2018-м и саму больницу. Еще через год получила диплом психиатра-нарколога.

Дата рассмотрения гражданского иска прокуратуры к Минздраву пока не назначена.