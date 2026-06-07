В Казани водитель экскаватора-погрузчика сбил пожилую женщину
Пенсионерка стояла на проезжей части при наличии тротуара
В Казани 23-летний житель Зеленодольска, управляя экскаватором-погрузчиком, наехал на 82-летнюю женщину-пешехода. ДТП произошло утром, 7 июня, когда молодой водитель сдавал задним ходом, сообщила Госавтоинспекция города.
Отмечается, что женщина в момент ДТП находилась на проезжей части при наличии тротуара. В результате полученных от наезда травм пешеход скончалась до приезда бригады скорой помощи.
На месте ДТП уже работают сотрудники Госавтоинспекции и СОГ территориального отдела полиции.
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