В Казани водитель экскаватора-погрузчика сбил пожилую женщину

Пенсионерка стояла на проезжей части при наличии тротуара

В Казани 23-летний житель Зеленодольска, управляя экскаватором-погрузчиком, наехал на 82-летнюю женщину-пешехода. ДТП произошло утром, 7 июня, когда молодой водитель сдавал задним ходом, сообщила Госавтоинспекция города.

Отмечается, что женщина в момент ДТП находилась на проезжей части при наличии тротуара. В результате полученных от наезда травм пешеход скончалась до приезда бригады скорой помощи.

На месте ДТП уже работают сотрудники Госавтоинспекции и СОГ территориального отдела полиции.

Ранее в ДТП в Агрызском районе Татарстана погиб ребенок.

Никита Егоров