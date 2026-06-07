Сто лет обмана: как «Убийство Роджера Экройда» изменило детектив и научило читателей не доверять рассказчику

Книга этой недели — детективная история Агаты Кристи «Убийство Роджера Экройда»

Фото: Реальное время

Сто лет назад, 7 июня 1926 года, британские читатели впервые увидели на книжных полках роман «Убийство Роджера Экройда». Сегодня эту книгу называют не только главным произведением Агаты Кристи, но и одним из самых влиятельных детективов в истории жанра. В 2013 году шестьсот членов Ассоциации британских писателей-криминалистов признали ее лучшим детективным романом всех времен, а саму Кристи — лучшим автором криминальной литературы. При этом споры вокруг книги не утихают до сих пор. Литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает, как Кристи сломала форму детективного романа, закрепила за собой репутацию крупного новатора и превратила фигуру ненадежного рассказчика в один из самых заметных литературных приемов XX века.

Роман, который изменил правила игры

В 1920 году Агата Кристи выпустила свой первый роман «Загадочное происшествие в Стайлзе», где впервые появился бельгийский сыщик Эркюль Пуаро — бывший полицейский с великолепными усами и головой в форме яйца. До середины десятилетия писательница уже успела опубликовать несколько романов и рассказы о Пуаро, однако ее имя еще не стояло в одном ряду с крупнейшими авторами детективов. Настоящее признание пришло только после «Убийства Роджера Экройда».

В середине 1920-х годов писательница искала способ удивить читателя, который уже привык к классическим загадкам в духе Артура Конан Дойла и Эдгара По. Подсказку Кристи получила сразу из нескольких источников. В автобиографии она вспоминала, что ее зять Джеймс Уотт предложил необычную идею: сделать преступником персонажа, похожего на доктора Ватсона, то есть спутника сыщика и рассказчика истории. В 1924 году похожее предложение прислал молодой морской офицер Луис Маунтбеттен. Оба совета подтолкнули писательницу к работе над книгой, хотя сам сюжет Кристи придумала самостоятельно.

В результате она построила повествование вокруг сельского врача Джеймса Шеппарда, который сопровождает Пуаро и ведет рассказ от первого лица. Этот ход выглядел особенно дерзко для эпохи, когда читатели привыкли безоговорочно доверять человеку, от имени которого им рассказывают историю.

С июля по сентябрь 1925 года газета London Evening News печатала роман по частям под заголовком «Кто убил Экройда?». Уже через несколько месяцев Кристи передала рукопись издательству Collins, и в июне 1926 года вышло первое книжное издание. Биограф Лора Томпсон написала, что именно эта книга навсегда изменила репутацию писательницы: еще в 1925 году Кристи понимала, что нашла выигрышную идею.

Рецензенты высоко оценили сложность загадки и мастерство автора. The New York Times Book Review отмечала, что Кристи точно рассчитывает количество подсказок и одновременно делает разгадку почти неуловимой, а The Scotsman назвала роман одним из самых оригинальных детективов своего времени. Однако пока одни критики восхищались изобретательностью писательницы, другие обвиняли ее в «нечестной игре» с читателем.

Идеальное преступление в английской деревне

Все начинается в месте, которое выглядит совершенно обычным. Кингз-Эббот — небольшая английская деревня, где все знают друг друга и внимательно следят за чужими делами. Рассказчик — доктор Джеймс Шеппард — живет здесь вместе с сестрой Каролиной, которую Агата Кристи позже описывала как женщину, «полную любопытства, знающую все и слышащую все; настоящее детективное агентство у себя дома». За фасадом спокойной провинциальной жизни скрываются тайны и недомолвки. Кристи использует классическую для детективов золотого века декорацию — деревню и загородное поместье, но наполняет ее целой сетью взаимосвязей между героями. Как замечает Пуаро, у всех есть тайны.

Тревогу в этот мир приносит смерть миссис Феррар. Доктор Шеппард констатирует самоубийство богатой вдовы, а его сестра сразу предполагает, что годом раньше та отравила собственного мужа и теперь не выдержала чувства вины. В тот же день землевладелец Роджер Экройд приглашает врача на ужин и сообщает, что собирался жениться на миссис Феррар. Он также говорит, что женщина рассказала ему о шантаже и пообещала назвать имя шантажиста. Вскоре после этого Экройд погибает в своем кабинете от удара кинжалом, а письмо с именем вымогателя исчезает.

Под подозрение попадает сразу несколько человек: пасынок Ральф Пейтон, прислуга, секретарь, гости дома и даже загадочный незнакомец, которого кто-то видел возле усадьбы. Кристи выстраивает расследование по классической схеме закрытого круга подозреваемых, где почти каждый герой что-то скрывает.

Реальное время / realnoevremya.ru

Даже спустя сто лет роман не выглядит громоздким. Писательница быстро знакомит читателя с персонажами и сразу запускает расследование. Она не уводит сюжет в сторону и не тратит главы на лишние эпизоды. Вместо этого Кристи постепенно раскрывает секреты героев: незаконнорожденного сына, тайный брак, шантаж и зависимость от наркотиков. При этом читатель получает ровно столько информации, сколько необходимо для движения сюжета.

Особую роль в этой конструкции играет Эркюль Пуаро. «Убийство Роджера Экройда» стало третьим романом о бельгийском сыщике. К моменту событий романа Пуаро уже ушел на покой и поселился в Кингз-Эбботе, где выращивает кабачки и тыквы. Однако загадочная смерть Экройда заставляет его вернуться к расследованиям.

В отличие от Шерлока Холмса, Пуаро почти не полагается на погони и физические улики. Он доверяет «порядку и методу» и своим знаменитым «серым клеточкам» — так сыщик называет способность логически анализировать факты. Читатели привыкли доверять его выводам, а рациональный взгляд Пуаро резко контрастирует с субъективным рассказом доктора Шеппарда, который сопровождает расследование и ведет всю историю от первого лица.

Век недоверия

Самый сильный литературный обман часто происходит, когда читатель доверяет не тому голосу. Именно на этом принципе строится фигура ненадежного рассказчика — повествователя, чьим словам нельзя верить безоговорочно. Термин закрепил американский литературовед Уэйн Бут в книге «Риторика художественной прозы» в 1961 году. При этом ненадежность не сводится к прямой лжи. Рассказчик может ошибаться, неправильно понимать происходящее или сознательно утаивать важные сведения. Исследователи выделяют разные формы такого повествования: от заблуждения и ограниченной перспективы до преднамеренного сокрытия информации.

Однако Агата Кристи не изобрела этот прием. Еще до нее ненадежных рассказчиков использовали Эдгар Аллан По в рассказах от лица персонажей с нарушенным восприятием, Генри Джеймс в «Повороте винта», где читатель до конца не понимает природу происходящего, а также другие авторы XIX века. Тем не менее именно «Убийство Роджера Экройда» сделало этот инструмент частью массовой культуры. Причина заключалась в жанре. Детективы начала XX века приучили аудиторию доверять рассказчику — помощнику сыщика. Кристи использовала это ожидание как часть конструкции романа и сделала источник доверия источником заблуждения.

Читатель попадает в ловушку уже с первых страниц. Историю рассказывает доктор Джеймс Шеппард, который помогает Эркюлю Пуаро и занимает место капитана Гастингса в роли летописца расследования. Его повествование выглядит спокойным, подробным и добросовестным. Ключевой прием Кристи состоит в том, что Шеппард почти никогда не сообщает прямой неправды. Вместо этого он тщательно дозирует сведения. Самый известный пример появляется в сцене после убийства Экройда, когда рассказчик пишет:

Я сделал то немногое, что требовалось.

Кадр из сериала «Пуаро» (1989–2013). Скриншот с сайта РБК

Но эта формулировка скрывает конкретные действия с диктофоном и перестановкой предметов, хотя формально остается правдивой. Именно поэтому финал — это скорее проверка внимательности читателя. Шеппард скрывает собственные действия, запутывает восприятие времени и использует запись голоса Экройда для создания ложного алиби.

При этом роман постоянно оставляет подсказки. Кристи действует предельно честно и строит загадку на словесных и визуальных уликах, а не на секретной информации. Она заставляет читателя делать неверные выводы самостоятельно. При повторном чтении почти каждая деталь оказывается на своем месте, а главный обман рождается из неверных предположений самого читателя.

После выхода романа прием ненадежного рассказчика особенно активно подхватили модернисты XX века, которые отказались от идеи объективного и всеведущего повествователя. Писателей все больше интересовали память, восприятие и внутренний опыт человека. Поток сознания, фрагментарные воспоминания и субъективный взгляд на мир сделали ненадежность естественной частью истории. В произведениях Сэмюэля Беккета, Грэма Грина, Джеймса Джойса и Уильяма Фолкнера читатель уже не получал готовую картину событий, а собирал ее из отдельных фрагментов и противоречий.

Актеры спектакля «Убийство Роджера Экройда», постановка 2025 года. скриншот с сайта AlleyWay

Позднее разные авторы развили этот прием по-своему. В «Лолите» Владимир Набоков создает рассказчика-манипулятора: Гумберт Гумберт сознательно оправдывает собственные поступки и подменяет факты красивой риторикой. В «Остатке дня» Кадзуо Исигуро Стивенс не обманывает намеренно, но переписывает прошлое ради сохранения привычного образа себя. В «Пролетая над гнездом кукушки» Кен Кизи показывает мир через галлюцинации Вождя Бромдена. В «Бойцовском клубе» Чак Паланик связывает ненадежность с психическим расстройством и нарушенным восприятием реальности. В «Исчезнувшей» Гиллиан Флинн объединяет сразу две модели: Ник Данн скрывает важные факты, а Эми Эллиот-Данн сознательно конструирует ложную версию событий. Все эти книги используют разные типы ненадежности, но сохраняют главный урок Кристи: читатель склонен доверять голосу, который ведет его через историю.

Сегодня трудно представить психологический триллер без игры с доверием к повествователю. Современные авторы чаще связывают ненадежность с травмой, провалами памяти, самообманом или раздвоением личности, однако сама логика приема остается прежней. «Убийство Роджера Экройда» продолжает жить не только как классический детектив, но и как исследование механизма восприятия.

Издательство: «Эксмо»

Перевод с английского: Андрей Петухов

Количество страниц: 264

Год: 2016

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».