День в истории: 140-летие Николая Фешина, «дедушка» советской авиации и «черная пятница»

Чем примечательна дата 26 ноября?

Сегодня, 26 ноября, сразу два международных и противоположных по смыслу праздника — День глобальных распродаж «черная пятница» и Всемирный день отказа от покупок. В разные годы и столетия в этот день Николай II венчался с принцессой Гессен-Дармштадтской, была провозглашена Монгольская Народная Республика, в свой первый испытательный полет отравился самолет «АНТ-4» Туполева, родилась телепередача «Спокойной ночи, малыши!», Франция запустила искусственный спутник Земли, а правительство России одобрило эксперимент по тестированию беспилотников в Татарстане. Родились: английский поэт Уильям Купер, фаворит Екатерины II Платон Зубов, российская императрица Мария Федоровна, зачинатель структурной лингвистики Фердинанд Соссюр, казанский художник Николай Фешин, один из основоположников кибернетики и теории ИИ Норберт Винер, советский исследователь Арктики Иван Папанин, народная артистка РСФСР и дрессировщица Маргарита Назарова, советский летчик-космонавт Борис Егоров. Умерли: польский поэт, участник национального движения Адам Мицкевич, конструктор-изобретатель огнестрельного оружия Джон Браунинг, советский режиссер и актер Сергей Герасимов, итальянский кинорежиссер Бернардо Бертолуччи. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Художник Николай Фешин, тестирование беспилотников в Татарстане

В 1881 году в Казани родился известный русский и американский художник Николай Фешин, имя которого сейчас носит Казанское художественное училище, которое он окончил. Детство и юность Фешин провел в Казани, в 1923-м эмигрировал в США. Фешин известен такими картинами, как «Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо», которую 2 года назад продали за $3 миллиона, «Дама в лиловом», «Портрет Надежды Сапожниковой» и другими. Художник скончался в 1955 году, прах Фешина, следуя его последней воле, позже захоронили в Казани — в 1976-м это сделала его дочь Ия. В апреле Музей ИЗО Татарстана выступил с инициативой о переименовании одной из улиц Казани в честь Фешина.



Фото: Елена Сунгатова/art16.ru

Ровно 15 лет назад не стало народного писателя Татарстана Мударриса Аглямова (Аглямутдинова). В 2006-м, в год, когда ему присвоили звание за заслуги в области литературы, он умер. Стихи он начал писать будучи школьником. Окончив школу, Аглямутдинов поступил на отделение татарского языка и литературы КГУ, а после несколько лет преподавал историю в одной из школ Тукаевского района РТ. Большую часть жизни он занимался литературой на профессиональной основе. За свои поэтические сборники «Возвращение в будущее» и «Я сказал» Аглямову присвоили государственную премию имени Габудуллы Тукая.

В любви к третьей столице России признаются многие. В 2017 году это сделал президент FIFA Джанни Инфантино.«Я люблю Казань, я люблю Татарстан. Это фантастично — быть здесь!», — заявил он на церемонии открытия жеребьевки Кубка конфедераций. К слову, на встречу с президентом РТ Рустамом Миннихановым Инфантино надел национальный татарский костюм. В тот же день выяснилось, что Казань в рамках соревнования примет матчи сборных России, Португалии и Германии, а на Кремлевской набережной запустили часы с обратным отсчетом до старта чемпионата мира по футболу — 2018.



Фото: Максим Платонов

В 2018 году Государственный совет РТ внес в Госдуму законопроект, предлагающий повышение возраста для приобретения оружия с 18 лет до 21 года. Целесообразность такой меры татарстанские парламентарии объяснили участившимися случаями «применения гражданами оружия в решении конфликтных ситуаций, в том числе по месту учебы, работы». Так они отреагировали на события в Керчи, где в политехническом колледже 18-летний студент устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей — погиб 21 человек, а сам стрелок покончил с собой. Однако 3 года назад законопроект из Татарстана отклонили. Лишь после трагедии 11 мая в казанской гимназии №175, унесшей жизни девяти человек, президент России Владимир Путин подписал закон о повышении возраста для приобретения оружия с 18 до 21 года. Инициатива была предложена опять же Госсоветом Татарстана.



Беспилотные автомобили давно стали привычным явлением для жителей Иннополиса. Стоит напомнить, что постановление о проведении эксперимента по тестированию беспилотников на дорогах Татарстана и Москвы тогда еще премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал в 2018 году. Сам эксперимент стартовал спустя 5 дней, 1 декабря. До его окончания осталось 4 месяца — продлиться он должен до 1 марта 2022 года.

Фото: Олег Тихонов

В 2018 году в Набережных Челнах официально представили нового прокурора города — Дмитрия Ерпелева. Он занял место Александра Евграфова, который получил должность первого заместителя прокурора соседней с Татарстаном Чувашии. До назначения прокурором автограда Ерпелев работал прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах РТ.



Битва на реке Березине, первый полет «АНТ-4»

Одно из известных сражений Отечественной войны, битва на реке Березине, началось в этот день в 1812 году. Русские войска под руководством полководца Михаила Кутузова нанесли окончательное поражение уже отступавшей армии французского императора Наполеона Бонапарта. Окончательно разгромить «Великую армию» не удалось, но урон, нанесенный русскими солдатами, был велик — убитыми и плененными оказались порядка 50 тысяч французов.



Источник wikipedia.org

В этот день в 1894 году в большой церкви Зимнего дворца Санкт-Петербурга обвенчались последний российский император Николай II и принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская, в православии — Александра Федоровна. Первоначально отец будущего правителя России, император Александр III, выступил против этого брака. Николай выбрал невесту сам, познакомившись с ней еще в 1884 году на свадьбе ее старшей сестры Елизаветы и своего дяди, великого князя Сергея Александровича. Цесаревич был непреклонен, Александру III пришлось согласиться на брак перед своей смертью. Венчание Николая II и Александры Федоровны состоялось вскоре после смерти государя Миротворца.

В 1918 году Совет народных комиссаров РСФСР издал декрет «О признании научных, литературных, музыкальных и художественных произведений государственным достоянием». В итоге, достоянием государства объявили произведения 47 писателей и 17 композиторов. Вопрос о признании таковыми в отношении как опубликованных, так еще и не изданных произведений, решался Народным Комиссариатом. Авторам, которые были живы, государство выплачивало гонорар за «изъятие». Если произведение принадлежало умершему творцу, то деньги направлялась в казну.



Фото rostec.ru

В 1925 году свой первый полет совершил цельнометаллический двухмоторный бомбардировщик «АНТ-4». Управлял воздушным судном авторства известного авиаконструктора Андрея Туполева, летчик-испытатель Апполинарий Томашевский. Серийное производство «АНТ-4» начало спустя 3 года после дебютного полета. На заводе в Филях эти самолеты собирали вплоть до 1932 года. За это время появилось две сотни «АНТ-4». Некоторые окрестили бомбардировщик Туполева «дедушкой» всей советской и российской стратегической и военно-транспортной авиации.

В 2017 году победительницей ежегодного международного конкурса «Детское Евровидение» стала 14-летняя Полина Богусевич, которая выступила с песней «Крылья». Девочке удалось набрать 188 баллов. Самую высокую оценку —12 баллов — ей поставили члены национальных жюри Австралии, Грузии, Македонии и Португалии, а результаты онлайн-голосования принесли 66 баллов. Конкурс проходил в Тбилиси.

Фото: Люция Кашапова

Black Friday и День отказа от покупок

Сегодня последняя пятница ноября, а значит, традиционная «черная пятница» — день глобальной распродажи и больших скидок. Предрождественские распродажи стали традицией в США еще в XIX веке, но сам термин Black Friday появился лишь в 1960-е в Филадельфии. Вместе с Black Friday в этот день отмечается полностью противоположный праздник — День отказа от покупок (Buy Nothing Day). Люди стараются отказаться от покупок, особенно импульсивных, и пропагандируют осознанное потребление, которое, к слову, стало трендом в последние годы.



В 1917 году в Канаде была образована Национальная хоккейная лига, в которую вошли клубы «Монреаль Канадиенс», «Монреаль Уондерерс», «Оттава Сенаторз», «Квебек Булдогз» и «Торонто Аренас». В тот же год НХЛ начала свой первый сезон. Национальная хоккейная лига стала одной из первых профессиональных хоккейных лиг в мире. Ее создание было следствием разногласий в Национальной хоккейной ассоциации, которую можно назвать ее предшественницей. На сегодняшний день НХЛ объединяет хоккейные клубы США и Канады.

Фото wikipedia.org

В 1968-м Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества — один из основополагающих документов международного гуманитарного права. Ее положения распространяются как на военное, так и мирное время, на непосредственных исполнителей указанных преступлений, соучастников, подстрекателей, а также на представителей государственной власти, которые допустили совершение преступлений. Вступила Конвенция в силу в ноябре 1970 года.

В эту дату ежегодно с 1994-го отмечается Всемирный день информации. С инициативой учредить праздник выступили Международная академия информатизации и Всемирный информациологический парламент, объяснив идею вступлением мира в информационную фазу постиндустриального развития. С каждым годом во всех странах растет число пользователей в интернете, увеличивается объем информации, что требует нового подхода к информационной среде и большого внимания к ней. 26 ноября для празднования Всемирного дня информации выбрали не случайно — в 1992-м в этот день состоялся первый Международный форум информатизации.