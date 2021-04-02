Музей ИЗО Татарстана предложил переименовать улицу Казани в честь художника Николая Фешина

Музей ИЗО Татарстана выступил с инициативой о переименовании одной из улиц Казани в честь уроженца столицы республики художника Николая Фешина. Речь идет об отрезке улицы Япеева, выходящим к ул. Федосеевской и прилегающим к храму Преподобномученицы Евдокии, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе музея.

скриншот/Яндекс.Карты

Заявку с предложением переименовать часть улицы Япеева музей ИЗО РТ направил в Министерство культуры Татарстана. Этот участок улицы выбран в связи с тем, что именно в храме Преподобномученицы Евдокии крестили Фешина.

«Реальное время» направило в Минкультуры РТ запрос о сроках и этапах рассмотрения указанной заявки.

Напомним, что на сегодняшний день имя Фешина носит Казанское художественное училище. В этом году исполняется 140 лет со дня рождения знаменитого художника.



Татьяна Демина