Илдус Нафиков представил Дмитрия Ерпелева в должности прокурора Набережных Челнов

Сегодня прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков на собрании городского актива в мэрии Набережных Челнов представил нового главного прокурора города Дмитрия Ерпелева.

Ожидается, что сегодня глава надзорного ведомства представит городского прокурора коллективу, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Ранее занимавший эту должность Александр Евграфов назначен первым заместителем прокурора Чувашской Республики.

Экс-прокурор автограда также присутствовал на официальном представлении Дмитрия Ерпелева. Илдус Нафиков поблагодарил Евграфова за службу и пожелал успехов на новом посту.

Напомним, что о назначении Дмитрия Ерпелева главным прокурором Набережных Челнов стало известно 22 ноября. В последние годы Ерпелев занимал должность прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах РТ.