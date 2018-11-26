Госсовет РТ внес в Госдуму законопроект о повышении возраста продажи оружия

Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект, предлагающий повысить возраст для приобретения оружия с 18 лет до 21 года.

«Данная мера представляется целесообразной ввиду участившихся случаев применения гражданами оружия в решении конфликтных ситуаций, в том числе по месту учебы, работы и т. д.», — говорится в пояснительной записке документа, который размещен в базе нижней палаты парламента.

Отмечается, что увеличение возраста необходимо «для осознания повышенной ответственности факта владения оружием, недопущения злоупотреблений при его хранении и применении».

Авторы законопроекта также предлагают запретить выдачу лицензий гражданам, подвергнутым наказанию за побои.



Ранее депутаты Госсовета РТ предложили внести в Госдуму проект федерального закона о внесении изменений в КоАП РФ и в федеральный закон «Об оружии». Согласно законопроекту, продажа оружия гражданам России разрешается не с 18 лет, а с 21 года.