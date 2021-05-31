Госсовет Татарстана подготовил поправки в федеральный закон об оружии после трагедии в казанской гимназии

Госсовет Татарстана подготовил поправки к закону «Об оружии», в которых предлагается повысить возрастной ценз для его приобретателей до 21 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о газовом оружии, огнестрельном гладкоствольном длинноствольном оружии, спортивном, охотничьем и сигнальном оружии, о холодном клинковом оружии, которое носят с национальными костюмами или казачьей формой. Исключение на приобретение оружия до 18 лет предлагается сделать гражданам, проходящим военную службу, а также службу в государственных военизированных организациях и тем, кто имеет воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции.

Авторы законопроекта при этом предлагают дать право регионам самостоятельно снижать возраст для покупки оружия до 16 лет. Это объясняется «спецификой жизнедеятельности и промысла» коренных малых народов Дальнего Востока, Сибири.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также татарстанские парламентарии предлагают выдавать гладкоствольное длинноствольное оружие (в целях самообороны, без права ношения) только если гражданин до этого в течение пяти лет владел оружием ограниченного поражения (револьвером, пистолетом). Для того, чтобы купить длинноствольное полуавтоматическое оружие (для охоты или спортивной стрельбы) нужно быть профессиональным охотником или спортсменом высокого класса, либо иметь в собственности гладкоствольное длинноствольное оружие в течение пяти лет.

Кроме того, в Госсовете республики предложили увеличить штрафы за нарушение правил хранения, ношения и коллекционирования оружия. Сейчас санкции для нарушителей варьируются от 500 до 5 тыс. рублей, депутаты предлагают оставить только максимальный размер штрафа.

Законопроект планируется направить в Госдуму.

18 мая председатель Госсовета Фарид Мухаметшин сообщал, что в Татарстане создали рабочую группу по разработке пакетов законопроектов «по упорядочению оборота оружия».



Татьяна Леухина