День в истории: Чистопольский часовой завод, праздник полиции и конец войне в Карабахе

Сегодня, 10 ноября, в России — День сотрудников органов внутренних дел, в мире — День науки за мир и развитие. В разные годы и столетия в этот день Федор Достоевский закончил свой роман «Игрок», а Лев Толстой ушел из своего дома в Ясной Поляне в последнее путешествие, Александр Керенский неудачно попытался совершить контрпереворот, в России появилась милиция, русский писатель Иван Бунин стал лауреатом Нобелевской премии по литературе, на автошоу в Чикаго впервые продемонстрировали автомобиль с кондиционером, вступила в силу Международная китобойная конвенция, Генассамблея ООН осудила апартеид в Южной Африке, Сталинград переименовали в Волгоград, в Нагорном Карабахе закончился вооруженный конфликт. Родились в этот день: христианский богослов, вождь Реформации в Германии Мартин Лютер, немецкий поэт Фридрих Шиллер, советский авиаконструктор Андрей Туполев, конструктор-оружейник Михаил Калашников, итальянский композитор Эннио Морриконе. Умерли: исламский богослов Ибн Араби, русский поэт Алексей Кольцов, основатель и первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, американский писатель Кен Кизи, глава СССР Леонид Брежнев, российский писатель-сатирик Михаил Задорнов. Подробнее о самых значимых событиях — в обзоре «Реального времени».

Один из первых русских летчиков, эвакуация часового завода

10 ноября 1879 года в Чистополе родился один из первых русских летчиков Николай Костин. В 1911 году он участвовал в первом в России перелете Петербург — Москва. Осенью 1912 года Костин в составе авиаотряда отправился на Балканскую войну. Он сражался за свободу Болгарии, попал в плен к туркам. Был награжден народным орденом за военные заслуги 6-й степени. Через год Костина освободили. Николай Дмитриевич Костин умер, когда ему было всего 34 года.

Фото: авиару.рф

10 ноября 1941 года в Чистополь прибыла первая партия оборудования эвакуированного из Москвы Второго часового завода. Станки доставляли вплоть до февраля 1942 года, в сорокаградусные морозы, на лошадях по ледовой дороге через Каму. Вместе с оборудованием Московского часового завода в Чистополь из Москвы приехали 488 специалистов во главе с директором. Но рабочих рук не хватало. На работу принимали подростков, которые вместе с москвичами занимались монтажом оборудования. Коллектив Второго московского часового завода в годы войны в Чистополе занимался изготовлением танковых часов, запалов для противотанковых гранат. На предприятии по специальным ведомственным заказам внедрили в серийное производство конструкцию 60-суточной мины замедленного действия, приборы расхода горючего на самолетах, срочности для торпед, самописцы для гидрометеорологической службы Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА).

10 ноября 2020 года ДУМ России опубликовало богословское заключение, согласно которому межконфессиональные браки недопустимы и разрешаются только «в единичных случаях». Таким образом, мусульманам запретили жениться на невестах другой религии. Фетва вызвала жаркие споры. В Духовном управлении мусульман Татарстана не согласились с заключением ДУМ РФ о недопустимости заключать браки мусульман с христианками и иудейками. «Согласно положениям ханафитской правовой школы, являющейся самой распространенной на территории Российской Федерации, мусульманину дозволено вступать в брак с представительницами людей Писания, к которым относятся христиане и иудеи. Это правило действовало до появления мазхабов, на заре эры ислама и сохраняет свою силу до настоящего времени». Так же, отметили в ДУМ Татарстана, в вопросах издания богословских заключений крайне важно стараться сохранять межконфессиональный мир и согласие в России. Позже первый заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир-Хазрат Мухетдинов заявил, что фетва направлена только на людей, живущих в рамках религиозной парадигмы и не правомочна в светском государстве.



10 ноября 2020 года Госдума РФ утвердила Ирека Файзуллина в должности министра строительства и ЖКХ РФ. За его кандидатуру проголосовали 328 депутатов, воздержались 38. Проголосовавших против не было. В этот же день президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Ирека Файзуллина на должность главы Минстроя РФ. С 2010 по 2020 годы он был министром строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. До этого, в 2005—2010 годах — заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марата Хуснуллина. Параллельно занимал посты главного архитектора Республики Татарстан и генерального директора ГУП «Татинвестгражданпроект».

Фото: Максим Платонов

День милиции, Бунин получил Нобелевскую премию



10 ноября 1888 года под городом Кимры Тверской губернии (области) родился выдающийся авиаконструктор Андрей Туполев. В 1916—1918 годах он участвовал в работах первого в России авиационного расчетного бюро, конструировал первые аэродинамические трубы в училище. С 1922 года был председателем комиссии по постройке металлических самолетов при ЦАГИ. С этого времени в системе ЦАГИ начало действовать сформированное и возглавляемое им опытное конструкторское бюро (ОКБ), деятельность которого была связана с развитием тяжелых сухопутных, морских боевых и гражданских самолетов, торпедных катеров и аэросаней. Туполев был главным конструктором этого КБ. В 1923 году он создал первый легкий самолет смешанной конструкции (АНТ-1), в 1924 году — первый советский цельнометаллический самолет (АНТ-2), в 1925 году — первый боевой цельнометаллический самолет (АНТ-3), строившийся серийно, а также первый цельнометаллический бомбардировщик-моноплан (АНТ-4, 1925). 21 октября 1937 года Туполева обвинили во вредительстве и шпионаже, его арестовали. 28 мая 1940 года он был приговорен к 15 годам исправительно-трудовых лагерей. 19 июля 1941 года его досрочно освободили. В начале Великой Отечественной войны Туполева эвакуировали в Омск и назначили главным конструктором авиационного завода №166. В 1943 году он вернулся в Москву и был назначен главным конструктором и ответственным руководителем авиационного завода №156, где была создана главная база конструкторского бюро (ОКБ) А.Н. Туполева. Имя Андрея Туполева носят ОАО «Туполев», входящее в ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», Казанский технический университет (КАИ), остров в Обской губе Карского моря.

Фото: rostec.ru

104 года назад, 10 ноября 1917 года, вступил в силу закон о «О рабочей милиции». С тех пор этот день принято считать Днем милиции или Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. До 1931 года милиция находилась в ведении местных Советов, затем — в системе Наркомата, с 1946 года — в союзно-республиканском Министерстве внутренних дел СССР. 18 апреля 1991 года в России вступил в силу федеральный закон РСФСР «О милиции», в котором были прописаны обязанности и права милиции, применение милицией физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, служба в милиции, гарантии правовой и социальной защиты сотрудников милиции. В 1999 году закон дополнили статьей, определяющей задачи милиции: она должна обеспечивать безопасность личности, пресекать преступления и административные правонарушения, а также защищать частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности. После вступления в силу нового закона «О полиции» 1 марта 2011 года «милиция» была переименована в «полицию».

10 ноября 1933 года, русский писатель Иван Бунин стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Ее вручили «за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы». Иван Бунин стал первым русским писателем, удостоенным этой награды. Многие литературоведы и сам писатель считали, что фактически премию присудили за роман «Жизнь Арсеньева», который вышел в Париже в 1930 году. В романе так много пересечений с судьбой самого писателя, что многие называют его автобиографией Ивана Бунина. Он получил Нобелевскую премию 10 декабря 1933 года из рук короля Швеции Густава V.

Фото: wikipedia.org

Первая машина с кондиционером, окончание войны в Нагорном Карабахе

10 ноября 1939 года на автосалоне в Чикаго представили первую машину с кондиционером, установленным на заводе — Packard 12 Sedan. Разумеется, это была очень дорогая опция: за возможность охлаждать салон нужно было доплатить $274 доллара, при том что новый легковой автомобиль стоил около $700. Сама система была очень громоздкой: детали кондиционера были установлены не только под капотом, но и в салоне, а также скрадывали чуть ли не половину пространства в багажном отделении. Кроме того, чтобы включить кондиционер, водителю приходилось останавливаться и лезть в моторный отсек, чтобы вручную установить ремень на шкив привода системы. Из-за этого желающих купить машину с кондиционером было мало. В 1941 году компания убрала эту опцию из списка оснащения своих моделей. К системам кондиционирования американские производители вернулись уже в 1950-х, и в этот раз дело пошло куда лучше.

Фото: kolesa.ru

10 ноября 1948 года вступила в силу Международная конвенция по регуляции китобойного промысла. Ее действие распространяется на китоматки, береговые станции и китобойные суда, находящиеся под юрисдикцией договаривающихся правительств, и на все воды, в которых оперируют эти китоматки, береговые станции или китобойные суда. В рамках конвенции 2 декабря 1946 года в Вашингтоне учредили Международную китобойную комиссию для разработки рекомендаций для стран–членов на базе деятельности специального научного комитета. 23 июля 1982 года члены МКК проголосовали за принятие моратория на весь коммерческий китобойный промысел, начиная с сезона 1985—1986 годов. Россия подала официальный протест против моратория в 1982 году. Наиболее уязвимая и малочисленная из обитающих в территориальных водах России — охотско-корейская (западная) популяция серых китов. Популяция отнесена к категории 1 Красной книги России, ей присвоен статус находящейся под угрозой исчезновения.

Ночью 10 ноября 2020 года главы Армении, Азербайджана и России объявили об окончании войны в Нагорном Карабахе. Стороны провозгласили, что Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы возвращаются Азербайджану до 15, 20 ноября и 1 декабря 2020 года соответственно. Армения оставила за собой только Лачинский коридор шириной 5 км, который будет обеспечивать связь с Нагорным Карабахом. Этот коридор не затрагивает город Шушу. Также, согласно соглашению, в Карабахе 5 лет будут находиться российские миротворцы. Если ни Армения, ни Азербайджан не будут возражать, этот срок автоматически продлится еще на 5 лет.



Фото: wikipedia.org

Очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось в конце прошлого сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале боевых действий. Войска Азербайджана захватили значительную часть непризнанной НКР. За это время стороны несколько раз пытались начать гуманитарное перемирие, но не смогли продержаться и суток. После публикации заявлении об окончании войны в Азербайджане начались массовые гуляния. Азербайджанцы восприняли его как победу и массово выходили на улицы праздновать. В Армении же вспыхнули акции протеста. Люди врывались в здания правительства и парламента. Зал заседаний парламента разгромили.

