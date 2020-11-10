Заявление лидеров по Карабаху: несколько районов вернут Азербайджану, миротворцы останутся на 5 лет

Пресс-служба Кремля опубликовала полный текст совместного обращения президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина по ситуации в Нагорном Карабахе.

Согласно тексту документа, конфликтующие стороны объявили о полном прекращении огня с 10 ноября.

Азербайджан получил временно три района, находившихся под контролем непризнанной Карабахской республики и Армении: Агдамский район до 20 ноября, Кельбаджарский район до 15 ноября, а Лачинский район — до 1 декабря.

Фото: kremlin.ru

Россия пошлет в регион 1 960 миротворцев, а также 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Миротворческий контингент останется в регионе на 5 лет. Кроме прочего миротворцы будут контролировать Лачинский коридор.

Беженцы смогут вернуться на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы.

Стороны должны обменяться военнопленными, заложниками и телами погибших.

Все экономические и транспортные связи в регионе должны быть разблокированы. Армения должна гарантировать безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичевани.

Ранее президент России Владимир Путин уже объявил о прекращении огня в Нагорном Карабахе и отправке туда российских миротворцев.