ДУМ России запретило мусульманам жениться на девушках другой религии

Фото: chelnyteatr.ru (сцена из спектакля «Хаят» Набережночелнинского татарского драмтеатра)

ДУМ России опубликовало богословское заключение, согласно которому межконфессиональные браки недопустимы и разрешаются только «в единичных случаях». Таким образом, мусульманам запрещается жениться на невестах другой религии.

По мнению духовенства, межконфессиональный брак ведет к внутрисемейным проблемам и проблемам воспитания детей.

Совет улемов ДУМ РФ постановил, что межконфессиональные браки, в частности с представительницами людей Писания, на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая», — говорится в опубликованном документе.

Ранее муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин объяснял, что шариат дозволяет мусульманину жениться на христианке или иудейке. То есть она должна быть из людей Писания, не атеисткой или огнепоклонником. При этом если мужчина не мусульманин, а женщина — мусульманка, то у них никаха быть не может.

