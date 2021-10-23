Крылья советов: какой гражданской и военной авиатехникой страна располагала перед войной

В январе 1921 года В.И. Ленин подписал декрет СНК РСФСР «О воздушных передвижениях», что фактически было для авиационной отрасли своеобразной «командой на взлет». В Советском Союзе начали строиться авиазаводы, выпускающие самолеты для оборонной и гражданской авиации, а также для нужд медицины, сельского хозяйства, научных институтов и т.д. Статья о том, с какими достижениями отечественные авиаторы подошли к началу Великой Отечественной войны, была опубликована 80 лет назад в настольном календаре. Этот исторический документ был воссоздан и переиздан по инициативе ГК «ТАИФ» и лег в основу нашей еженедельной рубрики «Жить в сорок первом». Сегодня мы публикуем 27-ю часть спецпроекта.

Авиация в СССР

Авиация существует в нашей стране всего 30 лет. А между тем как стремителен ее прогресс и в области транспорта и в особенности в военном деле! Авиационная техника обеспечила нас средствами быстрейшего сообщения, коренным образом изменив недавние представления о земных пространствах. Новое боевое оружие — самолет получил широкое распространение в военных действиях над сушей и над морями.

Авиация является теперь, наряду с армией и флотом, основным элементом вооруженных сил. «Кто силен в воздухе, тот в наше время вообще силен» (Ворошилов).

В неблагоприятных условиях зародилась русская авиация. Свирепая политическая реакция, полицейский террор, равнодушие финансовых кругов и отсутствие промышленной базы — вот что окружало изобретателей и летчиков в годы царизма. Несмотря на эти трудности, русский народ выдвинул ряд выдающихся конструкторов, изобретателей, ученых и летчиков. В суровые годы царизма, который препятствовал развитию авиации, великий русский народ был представлен в мировой науке рядом замечательных ученых и деятелей авиации. Так, гениальный Н.Е. Жуковский, «отец русской авиации», теоретически объяснил возникновение сил, поддерживающих в воздухе аппараты тяжелее воздуха. Великим изобретателем в области теории дирижаблестроения и реактивных снарядов был К.Э. Циолковский. Отважным летчиком-экспериментатором являлся П.Н. Нестеров, автор первой «мертвой петли», которая остается вечно живой в эволюциях фигур высшего пилотажа. И многие другие талантливые летчики и изобретатели нашей страны заслуженно пользуются мировой славой.

Скоростной самолет «ПС—84». Фото: авиару.рф

История советской авиации неотделима от истории нашей партии, от истории народов СССР. Два с лишним десятилетия назад гений Ленина увидел в авиации и воздухоплавании стимулирующее начало крупнейших переворотов в области техники. С тех пор до конца своей жизни Ленин изучал успехи авиации и предвидел последующие этапы развития и формы применения самолетов.

Гениальный соратник и продолжатель дела Ленина — великий Сталин уделял и уделяет исключительное внимание развитию и укреплению авиации.

18 января 1941 г. исполнилось 20 лет со дня опубликования декрета Совнаркома за подписью В.И. Ленина о воздушных передвижениях.

За годы, прошедшие со времени этого декрета, в Советском Союзе построены прекрасные заводы-гиганты, оснащенные лучшей в мире техникой; освоены и выпускаются различные самолеты и авиамоторы, обслуживающие многообразные потребности военной, гражданской, полярной, сельскохозяйственной и других видов авиации.

Истребители. Фото: militaryarms.ru

У нас воздвигнута прочная научно-техническая база, обеспечивающая плодотворную деятельность ученых в этой области. Одной из величайших побед СССР в области авиации является создание мощных научно-исследовательских институтов, двигающих вперед передовую советскую авиационную науку. Среди них выделяются институты: Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ), Центральный институт авиамоторостроения (ЦИАМ) и многие другие институты и лаборатории. Эти институты представляют подлинный «мозг» советской авиации, где под руководством крупнейших ученых — акад. Чаплыгина, проф. Юрьева и др. — разрабатываются новые теории. Институты эти пополнились новыми аэродинамическими лабораториями и самыми совершенными приборами.

Конструкторы — этот замечательный отряд технической интеллигенции — насчитывают много высокоталантливых мастеров своего дела, создавших десятки типов новых самолетов и моторов.

Сила советских конструкторов в их беззаветной любви к родине, в стремлении к знаниям, в упорном труде, в теснейшей связи с массой стахановцев и ударников. Вся страна знает имена славных советских конструкторов-орденоносцев, давших нашей авиации прекрасные самолеты, — тт. А.А. Архангельского, С.В. Ильюшина, Н.Н. Поликарпова, П.О. Сухого, А.С. Яковлева и др. Разнообразны созданные ими конструкции: военные самолеты-разведчики, молниеносные истребители и грозные бомбардировщики, стремительные штурмовики, пассажирские машины, почтовые лимузины и др.

А.А. Архангельскому принадлежит конструирование самолетов, летавших на Северный полюс, и почтового экспресса ПС-40. Ильюшин создал ряд высококачественных самолетов. В создании самолета большого радиуса действия сказалось новаторство и революционный размах конструктора-большевика. На самолете Ильюшина Герой Советского Союза Коккинаки установил ряд международных высотных рекордов, а затем совершил два выдающихся перелета из Москвы в район Владивостока и через Атлантический океан в Северную Америку.

По проектам Н.Н. Поликарпова построено больше 20 типов самолетов; летные качества его машин превосходны. На одном самолете Поликарпова Коккинаки побил мировой рекорд высоты. На самолетах его конструкции сталинские соколы громили врага у реки Халхин-Гол, в лесах Финляндии, всюду, куда их посылали партия и правительство.

Конструктор П.О. Сухой начал с постройки одно- и двухмоторных самолетов большого радиуса действия и одновременно построил скоростную машину. Он же является конструктором самолетов ЦАГИ-25, дважды перелетавших через Северный полюс в Америку, и самолета «Родина», на котором П. Осипенко, В. Гризодубова и М. Раскова установили международный рекорд дальности полета для женщин.

Серьезных успехов в деле конструирования новых типов машин добился один из самых выдающихся авиационных конструкторов — А.С. Яковлев. Под его руководством создана серия замечательных учебно-тренировочных самолетов, а в последнее время и боевых машин. Названные имена творцов советского самолетостроения могут быть пополнены такими именами самолетостроителей и конструкторов, как Г.В. Акимов, В.Н. Беляев, С.Н. Шишкин, Г.М. Мусинянц, В.И. Поликовский, Г.М. Можаровский и др.

Мотор — сердце самолета. Долгое время в России и в первые годы существования советской власти у нас не было еще собственных конструкций авиамоторов. Теперь мы имеем несколько типов собственных превосходных авиамоторов оригинальных конструкций.

А.А. Микулин и В.Я. Климов являются авторами конструкций двигателей, отличающихся весьма значительной мощностью, высотностью и экономичностью.

Авиамотор конструкции инженера А.А. Микулина был вначале рассчитан на 750—850 л. с. Теперь его мощность значительно увеличена. Советская авиационная промышленность создала ряд первоклассных авиамоторов.

Широкому кругу читателей известны имена представителей талантливого советского коллектива конструкторов-моторостроителей: В.И. Дмитриевского, А.Д. Швецова, А.А. Бессонова и многих других.

В сентябре 1940 г. Высшая аттестационная комиссия КВШ присвоила 25 конструкторам-новаторам ученые степени доктора и кандидата технических наук.

Тяжелый бомбардировщик в полете. Фото: airwar.ru

За выдающиеся заслуги в области создания новых типов вооружения, поднимающих оборонную мощь Советского Союза, 28 октября 1940 г. было присвоено звание Героя Социалистического Труда Н.Н. Поликарпову (по самолетам), А.С. Яковлеву (по самолетам), А.А. Микулину (по авиамоторам), В.Я. Климову (по авиамоторам).

Трудности создания отечественной авиапромышленности заключались в том, что приходилось все делать заново. Строительство авиазаводов требовало немедленного сооружения и многочисленных заводов-поставщиков или подсобных предприятий. Мы не могли бы создать могучую советскую авиацию без постройки машиностроительных, металлургических заводов, без создания своей алюминиевой базы. Все эти новые отрасли промышленности построены в кратчайший срок, главным образом, в годы сталинских пятилеток, без помощи иностранных займов. О росте авиационной индустрии в первую пятилетку свидетельствуют следующие данные:

1932 г. в %, к 1928 г. Число самолетов 291,2 Число авиамоторов 613,2

В известных словах товарища Сталина: «У нас не было авиационной промышленности. У нас она есть теперь», — выражена одна из крупнейших побед первой пятилетки. За годы второй пятилетки объем продукции авиационной промышленности увеличился в 5,5 раза. Развитие авиационной промышленности в годы третьей сталинской пятилетки стало еще более стремительным.

Огромные успехи советской авиации дали возможность т. Ворошилову заявить XVIII съезду партии о том, что «...сейчас нередко встретить на наших военных аэродромах не только истребитель, но и бомбардировщик со скоростями, далеко перевалившими за 500 километров в час, а высотностью за 14—15 тыс. метров...»

Пассажирский самолет «ПС—89». Фото: wikipedia.org

Почти все оборудование в авиационной промышленности создано заново. Нынешняя система производства позволяет дать столько самолетов, сколько потребуется нашей родине. Консерватизму и кустарщине в самолетостроении положен конец.

Народнохозяйственное, спортивное и культурное значение советской авиации исключительно велико. По своей массовости и народности наша авиация не имеет себе равной в мире.

Воздушный спорт всегда был, есть и будет самым интересным, самым любимым занятием нашей молодежи. В СССР насчитывается свыше 3 тыс. планерных кружков и клубов.

К основному «орлиному гнезду» советских планеристов на горе Коктебель прибавились слеты планеристов в центре страны, на Урале и т. д. На XV Всесоюзном слете планеристов в Туле в 1940 г. было представлено 30 команд аэроклубов, планерных клубов и добровольных спортивных обществ. 15 мировых рекордов по летающим моделям принадлежат советским пионерам и школьникам.

Самолет «СССР Л 760». Фото: samlib.ru

Больших успехов добился СССР в организации парашютизма. Всего 10 лет существует этот замечательный вид спорта, а между тем по парашютизму мы вышли на одно из первых мест в мире. В СССР созданы парашютные школы, построены парашютные вышки. Заброшенные колокольни, минареты и даже древние башни-бойницы на Кавказе привлекают к себе энтузиастов этого вида спорта. С планера молодежь переходит на самолет. Массовые авиационные кадры готовятся к обороне родины без отрыва от производства.

Для молодого патриота социалистической родины нет профессии более желанной, чем профессия летчика.

По протяженности воздушных линий СССР занимает первое место в мире. По объему грузовых и почтовых перевозок советская авиация обогнала все страны мира, а по объему пассажирских перевозок опередила многие страны Европы и отстает только от США.

Гражданская авиация СССР опережает по темпам роста Америку примерно в 2,5 раза. Сейчас произведено полное переоборудование самолетомоторного парка Гражданского воздушного флота. Пассажирские самолеты обладают большой скоростью и комфортабельностью.

Почтовые самолеты летают в любое время года и суток. Наши гражданские самолеты не только не уступают лучшим заграничным образцам, но во многом их превосходят. Вся страна покрывается сетью регулярных воздушных линий. Кроме перевозки пассажиров и спешной почты, большую роль в народном хозяйстве играет переброска грузов.

Значительна роль авиации в борьбе за повышение урожайности социалистических полей. При помощи авиации ведется борьба против полевых вредителей сельского хозяйства. В 1940 г. подразделения авиации специального применения патрулировали 102 млн га площади лесов, чем значительно способствовали сохранению лесов от пожаров.

Советская авиация играет роль и в деле народного здравоохранения. Самолет стал обычным средством передвижения врачей для оказания срочной медицинской помощи.

Большое значение имеет самолет в борьбе с малярией. Опыляя специальными химическими препаратами недоступные с земли заболоченные районы, самолеты проделали колоссальную работу.

Все население советского Севера приобщилось к авиации. Безграничны перспективы использования авиации в народном хозяйстве СССР. Однако до тех пор, пока мы находимся в капиталистическом окружении, главную роль играет военная авиация. Гражданский воздушный флот и полярная авиация являются резервом военно-воздушных сил.

Авиация — сильнейшее оружие войны. Высокие моральные качества бойцов РККА и Военно-Морского Флота, спаянных сознательной дисциплиной, в соединении с первоклассной военной техникой делают вооруженные силы страны социализма непобедимыми. Это было наглядно продемонстрировано летом 1938 г. в боях у озера Хасан, где Красная Авиация действовала согласованно с пехотой, артиллерией и танками и содействовала быстрому разгрому врага.

Так же героически проявила свои замечательные качества наша авиация во время провокации Японии на границе дружественной нам МНР. За период с 15 мая по 30 августа 1939 г. советскими летчиками было сбито 589 японских самолетов (монголо-советская авиация за этот же период потеряла при этом 106 самолетов). Боевые действия в районе Халхин-Гола начались 12 мая 1939 г., причем японские войска первыми открыли огонь, а закончились 1 сентября полной ликвидацией японских войск.

В осенние дни 1939 г., когда Красная Армия освобождала наших единокровных братьев -трудящихся Западной Украины и Западной Белоруссии от панского ига, советские самолеты на своих крыльях несли им мир, счастье и радость.

Полной победой, разгромом белофиннов ознаменовался 1940 год. В суровых природных условиях этой кампании наша сталинская авиация героически боролась с врагами. Свыше 350 белофинских самолетов сбито нашими летчиками.

В декабре 1939 г. финская авиация, усиленная англо-французскими летчиками, пыталась оказывать сопротивление советским истребителям. Довольно часто вылетали финские самолеты и активно вступали в воздушные бои.

Но наши летчики рядом решительных ударов убедили белофиннов в безнадежности попыток сопротивления красным истребителям. Полеты белофинских самолетов на линии фронта резко сократились. В связи с этим всю борьбу с неприятельской авиацией пришлось советским летчикам перенести в тыл противника.

Но мастерство советских летчиков, железная воля, верность присяге социалистической родине преодолели все препятствия. Отличное стрелковое вооружение и виртуозное пользование им наших авиационных снайперов позволило сломить сопротивление врага и над его территорией.

Невзирая на тщательную маскировку, на рассредоточенные действия и долговременные огневые точки (ДОТы), воздушная разведка вскрыла оборонительную систему противника.

Обнаружение по аэрофотоснимкам вновь возведенных противником укреплений и особенно заграждений (в том числе минных) играло в ряде случаев решающую роль при прорыве полевых позиций противника. Десятки тысяч фотоснимков сделаны советской авиацией для исправления карт в зонах, где намечались удары. Было установлено регулярное наблюдение с воздуха за гидротехническими сооружениями финнов, имевшими целью затопление местности и т. д.

Основная работа войсковой авиации — это отыскание целей в бою и корректирование с помощью радио или фотоснимков огня артиллерии по тыловым войсковым объектам противника (батареи, резервы), не наблюдаемым с земли. При прорыве укрепленных позиций имели место отдельные случаи успешного сопровождения самолетами непосредственно пехоты в атаку. Однако основным и наиболее опасным для белофиннов было расстройство, задержка и отсекание войсковых резервов, спешивших к району прорыва линии Маннергейма. В период решительных боев советские бомбардировщики и истребители отряд за отрядом летели в тыл неприятеля для разгрома его резервов и системы снабжения. Оборачиваясь по 3-4 раза в день, сбрасывали они тонны взрывчатых веществ на войсковые объекты противника. Ночные же передвижения войск и транспорта противника были взяты под удары штурмовой авиации.

На приеме у т. Молотова в 1938 г. экипажа самолета «Москва» товарищ Сталин сказал: «Нам нужно добиться, чтобы наши самолеты были во сто крат лучше заграничных. Если будут в десять раз — этого нам мало».

Воздушные пути СССР

Сталинская авиация идет по пути, указанному ей гениальным ее создателем. Наши соколы летают выше всех, дальше всех и быстрее всех.



Авиация Страны Советов не боится большой войны. Она достаточно сильна для того, чтобы сломить сопротивление любого воздушного противника и оказать своим мощным воздействием решающее влияние на успех Красной Армии и Военно-Морского Флота.

Только наша страна может дать столь мощной авиации достаточное количество летного состава, беззаветно преданного своей родине, партии Ленина — Сталина.

Вся страна знает имена знатных людей воздушного флота, Героев Советского Союза тт. Громова, Байдукова, Белякова, Данилина, Юмашева, Яковлева, Гризодубову, Раскову, Мазурука, Смушкевича, Денисова, Молокова, Рычагова, Кравченко, Лакеева, таких прославленных летчиков, как Бицкий, Голованов, Галицкий, Фоканов и многих других.

Превращение авиации в один из решающих родов войск выдвигает перед нашей страной задачу противовоздушной и противохимической обороны. В СССР проводится огромная работа по защите промышленности и железных дорог от воздушных нападений.

В случае, если нас втянут в войну, мы будем стремиться закончить ее с наименьшими жертвами. Наша страна имеет мощную истребительную авиацию, великолепную зенитную артиллерию и другие активные средства для обнаружения и уничтожения самолетов противника. Весь наш народ организован и подготовлен к активной встрече и отпору всяких воздушных налетов.

Советские летчики уже доказали свою преданность отечеству, свои тактические и боевые способности, свое превосходство над авиацией капиталистических стран. Но Красный Воздушный Флот не успокаивается на достигнутом. Мы помним о капиталистическом окружении и ни на минуту не ослабляем заботы о дальнейшем укреплении оборонной мощи социалистического государства, в руках которого наша замечательная авиация есть и будет надежнейшим оружием против любого агрессора.

Н. Волков

Руслан Петрушенко доцент кафедры производства летательных аппаратов Института авиации, наземного транспорта и энергетики КНИТУ-КАИ Статья интересная. К ней могу добавить несколько комментариев: 1. Скоростной самолет «ПС—84», копия американского Douglas DC-3, строили по лицензии в том числе и на Казанском авиазаводе. С 1942 года он стал выпускаться в Ташкенте в чисто военном варианте и получил название Ли-2 по имени главного инженера завода Б.П. Лисунова. 2. Три истребителя на фото — это легендарные И-16 конструктора Н.Н. Поликарпова, самолет выпускался с 1932 по 1939 год. 3. В.Я Климов и А.А. Микулин — конструкторы авиационных двигателей. 4. А.С. Яковлев и Н.Н. Поликарпов — конструкторы самолетов-истребителей. А.С. Яковлев в войну был советником товарища Сталина по вопросам авиации. После войны строил сначала фронтовые бомбардировщики, а потом гражданские машины. Н.Н. Поликарпова считают королем истребителей. Он умер в 1944 году. 5. Тяжелый бомбардировщик в полете — это ТБ-3 конструктора А.Н. Туполева. История его создания напрямую связана с Казанью. В середине 1930-х годов его планировалось выпускать на казанском авиастроительном заводе в количестве порядка 500 единиц в год. 6. Пассажирский самолет «ПС—89» это советский транспортно-пассажирский самолет 1930-х годов, созданный авиационным конструктором французского происхождения Андре Лявилем. 7. Самолет «СССР Л 760» это АНТ-20, он же «Максим Горький» конструктора А.Н. Туполева. 18 мая 1935 года во время демонстрационного полета он столкнулся в воздухе с истребителем И-5.

Виктор Гафаров ветеран авиации, подполковник, занимал должности начальника САБ и транспортной безопасности Аэропорт в Казани официально открыли в июне 1924 года. Тогда он располагался в районе Суконной слободы (пересечение Оренбургского тракта и Фермского шоссе). Но еще в мае он успел принять три самолета, на борту которых прилетели артисты МХАТа. Сейчас, слыша про три воздушных судна с полной загрузкой, можно представить, что в Казань была направлена вся труппа театра. Но на самом деле тогда прилетели всего 3-4 пассажира — такова была вместимость авиатехники тех лет. Рейс совершался с пересадкой в Нижнем Новгороде, а чистое время в полете составило порядка пяти с половиной часов. По одному пассажиру брали на борт и легендарные ПО-2 и У-2. Это советские многоцелевые бипланы, выпускавшиеся в конце 20-х годов и имевшие множество деревянных деталей. В Татарстане они активно применялись для сельскохозяйственных нужд (например, опыления полей) и перевозки почты. Была у них и другая работа — охранять крупный рогатый скот от волков. В места, где хищники особо активно нападали на стада, вылетали пилот и охотник. На сколько важна была эта миссия можно судить по военным годам, когда Постановлением наркома СССР от 1941 года все гражданские воздушные суда (ГВС) были переданы под управление наркома обороны. За время, пока У-2 использовались на военных фронтах, от волков пострадало около 5 тысяч голов крупного рогатого скота. В фильмах о войне роль У-2, на мой взгляд, несколько идеализирована. Да, они активно использовались, как ночные бомбардировщики, но применялись главным образом для так называемых «беспокоящих налетов» для запугивания и подрыва боевого духа соперника. С 1940-х годов развитие авиационной техники и аэропортовой инфраструктуры идет активными темпами. В этом заслуга отечественных конструкторов, пилотов-испытателей и всех, кто посвятил свою жизнь авиации. Как результат, современные самолеты и аэропортовые терминалы представляют максимум удобства и безопасности для пассажиров.

Равиль Вениаминов историк авиации Комментировать статью «Авиация в СССР» очень трудно, потому что правда там густо замешана на неправде, причем последней отдается предпочтение. Пропаганда авиации, как любимого детища Сталина, была в традициях того времени — «Дальше всех…» и так далее. Но сейчас мы многое знаем о том времени из других источников. И не из настольных календарей. Знаем, что военных самолетов к 1941 году в СССР было построено, как и танков, больше всех в мире, причем, вместе взятых. И армия у нас была самая большая в мире. Что не помешало попасть в плен 5 миллионам военнослужащих Красной Армии. Да, у нас была до войны гражданская авиация. Но в основном это были легкомоторные самолеты, а комфортабельные пассажирские самолеты ПС-84, лицензионные американские ДС-3, появились только в 1940 году. А изображенный на иллюстрации гигант «СССР Л760» был ничем иным как казанским самолетом ПС-124, выпущенным в единственном экземпляре. Да, у нас были замечательные конструкторы. Но в 1940 году Туполев, Петляков, Мясищев и еще десятки конструкторов трудились за решеткой. А кое-кого и расстреляли. Да, у нас выпускались хорошие моторы, но все они были копиями французских и американских моторов. Да, у нас опытные самолеты достигали скорости 500 км/ч и высоты 14-15 км, но серийным самолетам до этого было очень и очень далеко. Да, мы победили японцев на Халхин-Голе. Но в реальности было сбито не 589, а 88 их самолетов, а мы при этом потеряли 209 своих самолетов. Об этом можно писать много, оперируя цифрами и фактами, но главное — статья о советской авиации того времени писалась только для того, чтобы убедить советских людей в том, что политика большевиков единственно правильная и она обязательно приведет к победе. Любой ценой. И сейчас мы знаем, какой.