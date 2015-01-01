Жить в сорок первом
Сюжет 9 материалов
В этом году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. «Реальное время» предлагает вниманию читателей исторический спецпроект «Жить в сорок первом» - выдержки из советского календаря за 1941 год. Это полностью, дословно воссозданная копия настольного календаря, переизданная Группой ТАИФ.
- «Лучший сын большевистской партии», «великий продолжатель дела Ленина» и другие эпитеты для скромного Сталина
- Коммунистический путь Ильича и клятвы Сталина над его гробом
- Настольный календарь 1941 года и судьбы его авторов Спецпроект «Жить в сорок первом». Часть 4-я
- Бой капитализму и марш солидарных: какие праздники были популярны в СССР и зачем их придумали
- Спустя 80 лет: Группа ТАИФ воссоздала настольный календарь 1941 года Оригинал бережно хранится в музее «Боевой Славы» поискового отряда «Нефтехимик»