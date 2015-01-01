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Жить в сорок первом

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Жить в сорок первом


В этом году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. «Реальное время» предлагает вниманию читателей исторический спецпроект «Жить в сорок первом» - выдержки из советского календаря за 1941 год. Это полностью, дословно воссозданная копия настольного календаря, переизданная Группой ТАИФ.

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