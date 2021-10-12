Дело о наркотайнике под Казанью: за связь с «Гидрой» пенсионеру Фемиды светит до 15 лет?

За что в Зеленодольске судят мирового судью отставке и бывшего судебного пристава

Фото: Ирина Плотникова

Два экс-служителя Фемиды накануне предстали перед судом по обвинению в покушении на наркосбыт крупной партии. По версии силовиков, в мае 2020 года они забрали из лесного тайника крупную партию синтетических наркотиков — собирались сделать «закладки» на территории Татарстана и Марий Эл, но были задержаны при перевозке этого груза. По данным источников «Реального времени», бывший судебный пристав Фархат Сафиуллин покаялся еще и в десяти успешных рейдах за «мастер-кладом», а вот казанский мировой судья в отставке Айдар Хадиуллин намерен биться за оправдание.

Свидетель давления и неявка прокурора



Все участники скандального процесса прибыли на заседание суда в Зеленодольск из Казани. Обвиняемого Фархата Сафиуллина привезли на автозаке из СИЗО — под стражей он находится второй год — с момента задержания сотрудниками наркополиции, ГАИ и Росгвардии 16 мая 2020-го.

Второго обвиняемого по этому делу официально задерживать не имели права — Айдар Хадиуллин являлся действующим мировым судьей участка №10 по Ново-Савиновскому району Казани. На фоне скандала поспешил уйти в отставку, а через год получил статус подозреваемого в наркоделе с согласия Высшей квалифколлегии судей РФ, поддержавшей представление главы СКР Александра Бастрыкина.

Все участники скандального процесса прибыли на заседание суда в Зеленодольск из Казани

Чтобы избрать отставнику меру пресечения через суд, потребовалось бы еще одно такое представление, решение ВККС и время на обжалование. Поэтому обвиняемый в тяжком преступлении — покушении на наркосбыт с использованием служебного положения и в крупном размере (ч.3 ст. 30, п.п. «б», «г» ч.4 ст. 228.1) — сейчас на свободе. Если бы преступление было доведено до конца, ему грозила бы посадка на срок от 10 до 20 лет. Три четверти от этого максимума — то есть 15 лет — по закону являются крайней планкой за незавершенное преступление.

Расследованием этого дела занимались сотрудники 3-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ, ранее отправившие под суд еще двух казанских судей Марину Фирсову и Эльмиру Зиганшину. Первая осуждена условно за мошенничество на 50 тысяч рублей, вторая получила реальный срок за покушение на посредничество взятке в 510 тысяч рублей, но покаялась и избежала ответственности за дачу взятки 5 млн рублей.

В суд Хадиуллин прибыл вместе со своим адвокатом Мариной Любушкиной. Ранее она защищала главврача Новошешминской ЦРБ по обвинению в халатности, обернувшейся смертью 16-летней пациентки. За год Хадиуллин слегка сменил имидж — отпустил бородку.

В суд Хадиуллин прибыл вместе со своим адвокатом Мариной Любушкиной

Адвокат второго фигуранта Айдар Закиров также отметился в резонансных делах. Он защищал обвинявшегося во взятках экс-главу ПИЗО Бугульмы и добился для него условного срока после переквалификации деяний на мошенничество. Также Закиров представлял интересы казанского адвоката, обвиняемого в передаче взяток главному следователю Лениногорска.

На суд повесткой вызвали и супругу обвиняемого Фархата Сафиуллина — в качестве свидетеля обвинения. В разговоре с «Реальным временем» она подтвердила, что после ареста мужа на нее пытались оказать давление с целью добиться изменения показаний Сафиуллиным. По данным источников «Реального времени», инициатором этих действий якобы выступал сохранивший свободу и на тот момент еще не обвиняемый судья-отставник. Женщина сообщила, что готова повторить свои показания против Хадиуллина на судебном допросе.

Однако до допроса суд вчера не дошел. Не состоялось и намеченное оглашение обвинительного заключения по делу — на заседание не явился гособвинитель. Ожидание в течение 20-ти минут и попытки связаться с прокурорами по телефону успеха не имели. Секретарь суда сообщила присутствующим, что уведомление о дате и времени заседания было направлено в прокуратуру Татарстана заблаговременно.

Была ли причина неявки гособвинителя уважительной — остается гадать. На данный вопрос журналиста «Реального времени» в пресс-службе надзорного ведомства вчера не ответили.

Адвокат второго фигуранта Айдар Закиров также отметился в резонансных делах

«Инструкция суперзакладчика» и работа с «договорами» в 4 утра

Хадиуллину — 41, Сафиуллину на днях исполнилось 29. Познакомились на участке мирового суда, первый был судьей, второй — судебным приставом. Позже Сафиуллин сменил работу, устроился в пожарно-спасательную часть, однако связей с бывшим коллегой не потерял.

Один из источников «Реального времени» поделился информацией, дескать, поначалу эти знакомые планировали открыть совместный бизнес в сфере юридических услуг, оформив его на подставное лицо. Действующему судье заниматься коммерцией нельзя. Впрочем, эта идея реализована не была.

Зато, по версии обвинения, в одном из разговоров экс-пристава с мировым судьей промелькнула тема, как некоторые зарабатывают на наркотиках, не контактируя напрямую ни с продавцом товара, ни с покупателем. Как полагают силовики, спустя какое-то время оба «решили попробовать».

Вещественными доказательствами по делу стали наплечная сумка Хадиуллина, из которой 16 мая 2020-го изъяли пакеты с 80 цветными свертками, в которых были 19 граммов наркотика PVP и 39 граммов мефедрона. По версии следствия, на этот «мастер-клад» фигурантам указал некий неустановленный поставщик (поставщики — дело по ним выделено в отдельное производство — ред.) путем общения на сайте российского даркнет-рынка «Гидра» по торговле наркотиками и в мессенджере Vipole.

Позже Сафиуллин сменил работу, устроился в пожарно-спасательную часть, однако связей с бывшим коллегой не потерял

Для переговоров друг с другом обвиняемые использовали Whats App и Telegram, но старались шифроваться — обсуждали, когда поедут «подписывать договоры», но при этом выезжали почему-то в 4-5 утра да еще по выходным, — поделился с «Реальным временем» один из оперативных сотрудников.

Силовики считают — за переписку отвечал младший из обвиняемых, а вот средства на авансовую проплату за «мастер-клад» они перечисляли совместно. Дальше поставщик кидал координаты уже расфасованной партии, которую нужно было «доставить потенциальным потребителям» — спрятать в собственноручно сделанных и природных тайниках. Главная задача — чтобы тайник не нашел тот, кто не заплатил и не получил наводку.

В переписке с поставщиком специалисты обнаружили фотографии мест «закладок» и точное указание их местонахождения, в том числе в гаражах и трубопроводе. В Следкоме Сафиуллин признался, что до задержания с поличным в мае их тандем с апреля 2020-го успел поработать с десятью «мастер-кладами», получая оплату за каждую правильную закладку. Чтобы освоить это подпольное ремесло, даже изучили инструкцию в 10 шагах «Как стать суперзакладчиком».

В обвинении Хадиуллину и Сафиуллину фигурирует лишь эпизод неудачной доставки. Доказать удачные не смогли ввиду отсутствия изъятого товара и подтверждения экспертов, что этот товар — действительно, наркотики, а не мел или пудра.

В отсутствие прокурора судья Елена Германова установила личности подсудимых, разъяснила им их права и была вынуждена объявить в заседании перерыв

Напомним, в мае 2020-го сотрудники наркополиции МВД Татарстана устроили круглосуточную засаду у лесопосадки близ села Дубровка в Зеленодольском районе: по оперативной информации, данное место рядом с трассой наркодельцы использовали для передачи оптовых партий. Кто приедет за товаром — силовики не знали, но зафиксировали как в субботу 16 мая в 7 часов утра на трассе остановилась иномарка «Киа Сид». Водитель сходил в лес и вернулся оттуда с пакетами, пассажир ждал его у машины с сумкой, куда и поместили груз. Дальше автомобиль тронулся, а опера дали команду на задержание.

В иномарке заметили погоню и, как уверяет один из источников, водитель предложил пассажиру выкинуть товар, но тот ответил — решит вопрос. Когда машину остановили, пассажир предъявил силовикам удостоверение мирового судьи. Говорят, был уверен — извинятся и отпустят. Не тут-то было.

Напомним, вину Айдар Хадиуллин не признавал и не признает. На заседании ВККС РФ он обвинял полицейских, то те плохо сработали — не задержали Сафиуллина сразу при выходе из леса. Тогда вопросов к нему самому вообще бы не было. Также судья в отставке подчеркивал — на изъятых свертках его отпечатков и потожировых следов нет — только следы Сафиуллина. «Я никакой не преступник и никакие преступления не совершал! За весь период своей работы с 2007 года я ни разу не привлекался ни к какой ответственности. Мне даже за совершение административного правонарушения, как судье, было стыдно», — настаивал он.

В отсутствие прокурора судья Елена Германова установила личности подсудимых, разъяснила им их права и была вынуждена объявить в заседании перерыв.

