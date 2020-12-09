Уголовное дело главврача Новошешминской ЦРБ рассмотрят в Чистополе

Фото: "Реальное время" (справа Вафин, слева Мухаметзановы)

Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по уголовному делу о смерти 16-летней пациентки в Новошешминской райбольнице Татарстана в декабре 2018 года. По решению Верховного суда РТ, его будут рассматривать в соседнем — Чистопольском районе, передает журналист «Реального времени».



В преступной халатности обвиняются анестезиолог-реаниматолог Максим Конанеров и главный врач Рафис Вафин. Последнему инкриминируют еще и служебный подлог.

По версии силовиков, реаниматолог не обеспечил в больнице постоянный запас крови и ее компонентов, в частности эритроцитарной массы, а руководитель медучреждения допустил, что государственная клиника с 3 сентября по 24 декабря 2018 года осталась без квалифицированного врача-хирурга.

В Следкоме полагают, что именно эти обстоятельства повлекли смерть 16-летней Милены Мухаметзановой на операционном столе 18 декабря 2018 года. В результате внутрибрюшного кровотечения девушка потеряла более 2,5 литра крови, пока необученный специалист пытался определить причину кровотечения и остановить его.

При этом в отсутствие крови для переливания уровень гемоглобина и эритроцитов у пациентки упал до критического. Не помогла и помощь прибывшего с помощью санавиации из Казани хирурга ДРКБ. Партия компонентов крови с Нижнекамской станции переливания поступила в Новошешминскую ЦРБ уже после смерти девушки.

Вину врачи не признают. Дела о давлении на потерпевшую с целью изменения показаний и о смерти в июле 2019-го в той же больницу 10-месячной девочки в третьем следственном управлении (с дислокацией в Нижнем Новгороде) Главного следственного управления Следкома РФ прекратили за отсутствием состава преступления.

В ноябре дело поступило в Новошешминский райсуд, однако его председатель попросил Верховный суд РТ об изменении подсудности, считая, что не имеет права рассматривать данное дело, поскольку лично знаком с подсудимым главврачом и неоднократно обращался к нему за медпомощью.

Потерпевшие Мухаметзановы поддержали позицию Новошешминского райсуда, сообщив, что и сами планировали заявить подобное ходатайство.

Верховный суд РТ счел нужным направить материалы дела в Чистополь.