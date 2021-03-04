Кассационный суд признал законным приговор в отношении экс-судьи из Казани

Фото: пресс-служба Шестого КСОЮ

Сегодня Шестой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу бывшей судьи Ново-Савиновского райсуда Казани Марины Фирсовой. Осужденная за мошенничество просила отменить приговор и апелляционное определение на него. Оснований для этого кассационная инстанция не нашла, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Шестого КСОЮ.



Напомним, дело судьи из Казани рассматривалось в Ульяновске. Вину она не признавала, однако в 2020 году суды двух инстанций признали ее виновной в афере с получением 50 тысяч рублей от адвоката Юлии Халиковой за положительное решение по апелляционной жалобе, поступившей на рассмотрение в Ново-Савиновский райсуд Казани к другому судье в 2017 году. Фирсова была приговорена к условному сроку в 1,5 года.

Дело расследовали сотрудники 3-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ, поводом для возбуждения стали оперативные материалы ФСБ.

После вступления обвинительного приговора в силу Квалифколлегия судей Татарстана прекратила полномочия судьи Марины Фирсовой.

