Виноваты «панические атаки»: в чем признался подсудимый — экс-глава ПИЗО Бугульмы

Потерпевшим по делу о помехах бизнесу и взятках признан сотовый оператор «Теле2»

Фото: Ирина Плотникова

О серьезном подрыве своего психического здоровья заявил накануне в казанском суде бывший руководитель Палаты имущественных и земельных отношений Бугульминского района. Как выяснило «Реальное время», именно на медицинских доводах Марат Хисматуллин намерен добиваться исключения важного доказательства своего уголовного дела — признания во взятке за незаконное «содействие» развитию сотовой связи в Бугульме. По версии СК и прокуратуры, чиновник не только получал мзду, но и намеренно затягивал процедуру согласования документов на землю в интересах третьих лиц. По одному из эпизодов статус потерпевшего получил федеральный оператор связи.

Чиновник на месте стрелка Галявиева



Судебный процесс по делу о коррупционном выделении земли накануне стартовал в том самом зале суда, где избирали меру пресечения виновнику расправы в казанской школе Ильназу Галявиеву.

На месте стрелка за стеклом сидел 37-летний отставной чиновник Марат Хисматуллин, который в 2014—2016 годах «рулил» раздачей земель в Нижнекамском районе, а в 2017—2020 годах занимался тем же в Бугульме. До муниципальной службы вел бизнес в сфере ценных бумаг в Самаре — в качестве гендиректора и совладельца компании «Волгакапиталстрой».

Суду он представился безработным и холостым жителем Казани.

В кресле в первом ряду зала устроился второй фигурант дела — 38-летний замгендиректора компании «Росмаркет» Сергей Романов из Краснодара. В Советский райсуд Казани этого обвиняемого везли на машине ФСИН из Бугульмы, поскольку именно там, по временному адресу, ему избран домашний арест.

«Из Краснодара до Казани быстрее доехать, чем из Бугульмы», — заявил Романов суду, предлагая заменить меру пресечения и отпустить под подписку о невыезде к жене и детям. Хисматуллин просился под домашний арест.

В кресле в первом ряду зала устроился второй фигурант дела — 38-летний замгендиректора компании «Росмаркет» Сергей Романов из Краснодара

Помощник прокурора Советского района Казани Айрат Зарипов настаивал — оснований для смягчения арестов не имеется. Председательствующий по делу судья Эрнест Муртазин, зампред Советского райсуда, посчитал также и оставил Романова под замком в Бугульме, а Хисматуллина — в СИЗО Казани, еще на 3 месяца. В перерыве заседания первый интересовался у второго условиями содержания в СИЗО Казани в сравнении с Бугульмой. Обвиняемого во взятках экс-главу ПИЗО и предполагаемого посредника этих преступлений закрывали в один день в августе 2020-го, но в октябре Романову Верховный суд РТ смягчил меру пресечения.

В ходе следствия под арест у краснодарца попал земельный участок в 400 «квадратов» в Ростовской области, а у казанца — квартира в татарстанской столице. Общую стоимость этого имущества в Следкоме оценили в 5 млн рублей.

На следствии гражданских исков к фигурантам никто не предъявлял. Хотя на следствии же представители двух потерпевших организаций заявляли о финансовых потерях. И речь шла совсем не о взятках.

Как «конкуренты» обошли «Теле2»

Некогда главному земельщику Бугульмы предъявлены обвинения в четырех преступлениях — получении взяток в значительном и крупном размере, 50 и 240 тысяч рублей, а также в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности компаний «Карабаш-Агро» и «Т2 Мобайл» (оператор связи «Теле2»).

По версии обвинения, 30 ноября 2018 года руководство Казанского филиала «Т2 Мобайл» обратилось в исполком Бугульминского района за разрешением на размещение своей антенны на участке по улице Депутатской в Бугульме. В тот же день заявку передали в ПИЗО, и к 11 декабря сотрудница палаты, после проверки всех документов, подготовила проект разрешения от имени главы исполкома района и передала своему начальнику — Хисматуллину.

Помощник прокурора Советского района Казани Айрат Зарипов настаивал — оснований для смягчения арестов не имеется

Согласно утвержденному кабмином РТ регламенту работы с такими обращениями, решение муниципальные власти должны были вынести в течение 10 дней со дня поступления заявления. На отправку ответа заявителю заказным письмом кабмин дает еще 3 дня. Итого уже к середине декабря оператор связи должен был получить либо добро, либо обоснованный и мотивированный отказ. Но, как полагают силовики, глава ПИЗО намеренно затянул согласование и отказал «Теле2» лишь 15 февраля 2019 года.

Как полагают в следственном отделе по Бугульме об интересе федерального оператора узнал знакомый Хисматуллина — Романов, у которого были свои коммерческие интересы в сфере мобильной связи. Романов в интересах директора ООО «Аспект» направил заявку на размещение такой же вышки на том же самом участке напрямую в ПИЗО — в нарушение установленного порядка. И чудо — Хисматуллин согласовал заявку «Аспекта» и отправил документы на подпись руководителю исполкома 12 марта 2019 года.

При этом «Аспекту» разрешили установить оборудование на участке связи безвозмездно, тогда как собственная вышка этой торговой компании из Казани была нужна ей лишь... для сдачи в аренду Казанскому филиалу «Т2 Мобайл». Впрочем, по инициативе Романова «Аспект» уступил право возведения вышки высокогорскому ООО «Пандора». И уже «Пандора» выставила федеральному оператору условия аренды вышки — 18 тысяч ежемесячно. Поскольку для развития сети требовался именно этот участок, договор был подписан. Таким образом, по версии следствия, незаконный отказ одной компании в интересах другой обернулся причинением материального вреда хозяйственной деятельности оператора связи.

Еще одна потерпевшая компания «Карабаш-Агро» не смогла оформить в собственность участок в бугульминском поселке Карабаш на улице Комсомольской. Хотя на той земле находятся шесть зерноскладов и домик охраны данного сельхозпредприятия. По версии следствия, на протяжении двух месяцев — с ноября 2019-го по январь 2020-го — глава ПИЗО района просто не рассматривал заявку и не передавал ее исполнителям, а затем вынес отказ со ссылкой на неполный пакет документов.

При этом уведомление об отказе в адрес заявителя отправили аж 4 июня 2020-го, поскольку лишь в мае глава поселка Карабаш выразил несогласие на передачу данного участка и указал — земля зарезервирована для размещения объектов местного значения и на ней есть здания, которые не принадлежат «Карабаш Агро». По мнению силовиков, все эти основания появились уже за рамками установленного Земельным кодексом РФ 30-дневного срока для принятия решения муниципальным чиновником. Заметим, в собственность участок сельхозфирма хотела получить для расширения производства.

Марат Хисматуллин и его защитник намерены добиваться исключения из доказательств первых протоколов допроса и явки с повинной

Версия следствия: как посредник взяткополучателя рублем стимулировал

Взяткодателем по двум эпизодам выступила директор «Пандоры» Оксана Гурьянова, считают силовики. Ее преследование было прекращено за деятельным раскаянием. Как полагают следователи, в ходе переговоров по участку на Депутатской с «Теле2», у Гурьяновой возникла необходимость переоформить в исполкоме разрешение на сотовую вышку уже на имя «Пандоры», и она обратилась к вездесущему краснодарцу Романову, а тот — к своему знакомому — Хисматуллину. За решение вопроса с нее запросили 50 тысяч рублей, и эта сумма была переведена 31 октября 2019 года из Казани по банковским реквизитам некоего гражданина Маясова. По версии обвинения, в действительности карточкой распоряжался Хисматуллин, который через 5 минут после поступления денег на счет обналичил взятку в банкомате гостиницы «Бугульма».

В 2019-м «Пандора» пожелала заполучить еще четыре участка в Бугульме под сотовые вышки на улицах Герцена, Есенина и Никитина. Но «коррупционный ценник» вырос до 100 тысяч за участок, то есть общая сумма новой взятки должна была составить 400 тысяч рублей, из которых посреднику предназначалось 40%, считают в Следкоме. Согласно обвинению, о результатах «переговоров» Романов уведомил Гурьянову в WhatsApp еще в августе 2019-го, а затем напоминал 11 ноября и 6 декабря, когда получил от руководителя ПИЗО данные банковских реквизитов того же Малаясова.

Дальше, по версии силовиков, события развивались так: в интересах Гурьяновой «с целью побудить и материально заинтересовать Хисматуллина» Романов 6 декабря перевел за взяткодательницу на указанный счет собственные 100 тысяч, которые чиновник обналичил в той же гостинице «Бугульма». 18 декабря муж Гурьяновой по ее просьбе перевел на ту же карту еще 140 тысяч рублей. А в январе 2020-го Романов, желая вернуть свой «стимулирующий задаток», скинул в мессенджер Гурьяновой реквизиты, предоставленные своим кредитором, и та перечислила 100 тысяч. По данным источников «Реального времени», карточка находилась в пользовании одного из бывших чиновников Нижнекамска, также отвечавшего за земельный блок.

Адвокат из Краснодара Дмитрий Полетаев просил прекратить преследование Романова «за отсутствием в его действиях состава преступления»

Версия защиты: «панические атаки» и «неправильный» следователь

Подсудимые вину не признают. По данным «Реального времени», Марат Хисматуллин и его защитник намерены добиваться исключения из доказательств первых протоколов допроса и явки с повинной. В них уволившийся из ПИЗО за месяц до возбуждения дела чиновник признает вину в получении взятки 240 тысяч рублей как части от 400 запрашиваемых тысяч. От этих показаний Хисматуллин отказался еще на предварительном следствии, ссылаясь на то, что на тот момент был лишен лекарств и находился в «глубоко болезненном состоянии».

«Это документально подтверждено — у него были нервные срывы и обращения к специалисту за консультацией и медицинской помощью как раз летом 2020 года, он поэтому и с работы уволился», — комментирует адвокат подсудимого Айдар Закиров. По его словам, на предварительном следствии защита заявляла ходатайство о стационарной психолого-психиатрической экспертизе, но получила отказ.

Сам Хисматуллин на вопрос суда о состоянии своего здоровья озвучил две проблемы: «Давление и панические атаки». При этом выглядел весьма спокойным.

Адвокат из Краснодара Дмитрий Полетаев в защиту земляка, еще до оглашения обвинительного заключения, просил признать незаконными все процессуальные действия следователя из Бугульмы и недопустимыми все доказательства по делу, а преследование Романова прекратить «за отсутствием в его действиях состава преступления». По мнению защиты, самые тяжкие преступления из вменяемых Хисматуллину и Романову совершены на территории Казани, а потому следователь был обязан передать его коллегам в Казань.

«Дело расследовалось ненадлежащим лицом, что повлекло юридическую ничтожность всех процессуальных действий и доказательств», — выступил Полетаев.

Его позицию поддержали и оба подсудимых, и адвокат Айдар Закиров. Ранее дело поступило в Бугульминский горсуд, но тот отказался его рассматривать и передал по подсудности в Советский суд Казани.

Гособвинитель Айрат Зарипов возразил защите — оснований для прекращения преследования Романова в настоящее время не усматривается. Председательствующий судья Эрнест Муртазин в ходатайстве отказал.

Адвокат Полетаев отреагировал на отказ заявлением о «фундаментальном нарушении процессуального законодательства».

Процесс отложили ввиду неявки потерпевших.