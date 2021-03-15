Следком прекратил уголовное преследование экс-судьи из Казани по взятке 5 млн рублей

Фото: "Реальное время"

11 марта Следком по РТ прекратил дело о даче взятки в отношении 38-летней Эльмиры Зиганшиной, бывшей мировой судьи судебного участка №1 Кировского района Казани. От уголовной ответственности она была освобождена, поскольку еще до возбуждения дела написала явку с повинной, сообщил сегодня «Реальному времени» адвокат экс-судьи Мидхат Курманов.



По словам защитника, сегодня же Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции отменил решение Верховного суда Татарстана от 7 декабря 2020 года об отказе Зиганшиной в предоставлении отсрочки в отбывании наказания за другое преступление. В 2019-м ее приговорили к 4 годам колонии за покушение на посредничество во взятке 510 тысяч рублей.

«Ходатайство о предоставлении отсрочки по этому приговору будет рассмотрено повторно в Верховном суде РТ», — отмечает адвокат Курманов. Основания для такой отсрочки до достижения детьми 14-летнего возраста прописаны в законе. Но применять ее или не применять — право суда. На день посадки сыну Зиганшиной было 12, дочке — полтора года.

Напомним, вину в этом покушении на посредничество бывшая судья так и не признала. Зато по второму делу успела вовремя покаяться. Благодаря ее признанию, был задержан и арестован предполагаемый посредник той взятки в 5 млн рублей — старший инспектор спецбатальона ДПС ГИБДД МВД по РТ Ильназ Ахметзянов. Причем ему предъявили обвинение сразу в двух эпизодах посредничества на общую сумму 8,5 млн рублей.

Оба дело в отношении судьи возбуждал лично Александр Бастрыкин, а их расследованием занимались сотрудники 3-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ.