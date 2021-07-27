Казанская Соборная мечеть и Казанский Собор будут символом мирного сосуществования двух традиций

Фото: Ринат Назметдинов

После торжественной сдачи собора Казанской иконы Божией матери в Татарстане вновь заговорили о необходимости строительства Соборной мечети в Казани. Разговоры о ее необходимости идут давно, вопрос о ее строительстве, тоже можно сказать, решенный — тему неоднократно обсуждали на уровне руководства республики. Однако никаких точных сроков и параметров будущего объекта еще нет. Почему сейчас важно вернуться к теме строительства Казанской соборной мечети — в очередной статье для нашего издания пишет колумнист «Реального времени» Карим Гайнуллин.



Символ двух традиций



О строительстве самой большой мечети Татарстана, которая вмещала бы верующих в дни праздников Курбан-байрам и Ураза-байрам, говорят давно. Сейчас мусульмане проводят празднования двух главных мусульманских праздников на стадионах и других альтернативных площадках.

Впервые за последние годы на официальном уровне о строительстве мечети заявил муфтий Камиль-хазрат Самигуллин еще в 2018 году. В том же году была создана петиция с просьбой о строительстве главного мусульманского храма Республики, обращенная к Рустаму Минниханову.



Вероятность строительства большой мечети возрастает из-за строительства большого Казанского собора Божьей Матери. Открытие такого Собора закономерно вызывает надежду мусульман на зеркальное открытие большой мечети для себя. Так об этом пишет мусульманский телеграмм-канал «НЕАЙСИН»: «Важно отбалансировать восстановление Собора зеркальным событием. Скорее всего, это будет большая Соборная мечеть». Казанская Соборная мечеть и Казанский Собор будут символом мирного сосуществования двух традиций на территории республики.

Открытие такого Собора закономерно вызывает надежду мусульман на зеркальное открытие большой мечети для себя. Фото: Василий Иванов

Общественники также предлагают не ограничиться храмовыми стенами, но и заложить при мечети медресе (возможно, филиал открытой Булгарской Академии), библиотеку, детский сад, музей. Эту необходимость в одном из своих интервью подтвердил и муфтий хазрат. Предполагается, что в периоды праздников весь комплекс будет становиться мечетью для проведения праздничной молитвы.

Приближение строительства связывалось с заявлением заместителя премьер-министра России Марата Хуснуллина, который предложил заложить первый камень в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией (в источниках называемой «Булгарским вилаетом») — первым мусульманским политическим образованием на территории Российской Федерации вне Кавказа, существовавшего на территории современного Урало-Поволжья.

Сам вице-премьер назначен председателем организационного комитета по подготовке празднования памятной даты. Распоряжение на празднование подписал президент России Владимир Путин.

На съезде ДУМ РТ в апреле муфтий Татарстана Камиль-хазрат Самигуллин также сообщил, что к 2022 году ожидается только начало строительства. Даже в том случае, если бы первый камень заложили в этом году, мечеть бы все равно не успели бы построить. Храм собираются строить на деньги благотворителей.

«Джами Мечеть» эпохи Великих Моголов в Дели, Индия вмещает 25 000 человек. Фото gumlet.assettype.com

Что такое мечеть?

С точки зрения ханафитской традиции исламского права, которой придерживаются татары, мечеть — это прежде всего место, отданное для поклонения Аллаху. Даже без здания — мечеть будет оставаться мечетью всегда — мечетью является само место, а не стены и строение. Например, внутри здания — над местом, которое считается мечетью, и под ним — нельзя ставить туалеты. Потому ханафиты издревле с большой внимательностью относились к выбору подходящего местоположение, которое будет обозначено как мечеть.



Поклонение Богу в стенах мечетей превосходит поклонение вне их в несколько раз. Считается, что совершение пятикратной молитвы в мечети — это коллективная обязанность (фард аль-кифая), и мечети не должны быть пустыми. Потому важно строить их в тех местах, где в этом есть нужда.

Кроме мечетей существуют «мусалли», то есть молельные комнаты или временные, арендуемые здания. На них не распространяются решения по мечетям — поклонение там будет равно поклонению дома, а на общину, в случае небрежения, не будет ложиться грех.

Мечети разделяют по социальному значению. Просто «масджид» используют для ежедневных пятикратных молитв, «аль-джами» — для пятничной молитвы, а «аль-джами уль-кабир» — это главная мечеть города. В нашем случае речь идет о последней.

Адмиралтейская слобода находится далеко, но ее планируют стремительно осваивать. Фото wikipedia.org

Место мечети

В обращении муфтия были названы три вероятных места: район «Чаши» (Центр семьи «Казан»), парка «Кырлай» (бывший «Шурале») или в Адмиралтейской слободе.

Некоторые мусульманские общественники также опасаются, что строительство мечети в «Кырлай» приведет к уничтожению парковой зоны и места отдыха для семей. Строительство в районе «Ривьеры» также осложняются экологическими вопросами. В Казани существует нехватка парковых зон. Подходить к строительству в этих зонах, на мой взгляд, следует экологично, прислушиваясь к нуждам населения района. Как это сделать — вопрос к строителям и экологам.

Адмиралтейская слобода находится далеко, но ее планируют стремительно осваивать. Мечеть может стать точкой начала этого освоения. До революции в слободе было большое количество мечетей, но они не пережили Советский Союз.

Большая нехватка домов для поклонения в спальных районах — в Азино или на Кварталах. Несмотря на то, что многие хотят придать зданию символический смысл — построить в историческом центре — мечеть в этих районах почти наверняка получит своих прихожан и будет большим украшением среди панелек для жителей. Там нет избытка в культурных объектах.

Карим Гайнуллин